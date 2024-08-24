Arabesk'in 'baba'sı Orhan Gencebay'ın gerçek adını kimse bilmiyordu! Hayranları duyunca kulaklarına inanamadı

Müslüm Gürses ile birlikte arabesk müziğine damga vuran ve 'baba' lakabıyla anılan Orhan Gencebay, yıllardır milyonların kalbinde taht kurmuş bir sanatçı. Ancak hayranlarını şoke eden bir gerçek, büyük bir şaşkınlık yaşandı: Meğer Orhan Gencebay'ın gerçek adı bambaşkaymış!