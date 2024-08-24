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Arabesk'in 'baba'sı Orhan Gencebay'ın gerçek adını kimse bilmiyordu! Hayranları duyunca kulaklarına inanamadı

Müslüm Gürses ile birlikte arabesk müziğine damga vuran ve 'baba' lakabıyla anılan Orhan Gencebay, yıllardır milyonların kalbinde taht kurmuş bir sanatçı. Ancak hayranlarını şoke eden bir gerçek, büyük bir şaşkınlık yaşandı: Meğer Orhan Gencebay'ın gerçek adı bambaşkaymış!

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 19:24 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 19:24
Arabesk’in ’baba’sı Orhan Gencebay’ın gerçek adını kimse bilmiyordu! Hayranları duyunca kulaklarına inanamadı 1

Müslüm Gürses ile birlikte arabesk müziğine damga vuran ve 'baba' lakabıyla anılan Orhan Gencebay, yıllardır milyonların kalbinde taht kurmuş bir sanatçı. Ancak hayranlarını şoke eden bir gerçek, büyük bir şaşkınlık yaşandı: Meğer Orhan Gencebay'ın gerçek adı bambaşkaymış!

Arabesk’in ’baba’sı Orhan Gencebay’ın gerçek adını kimse bilmiyordu! Hayranları duyunca kulaklarına inanamadı 2

Türkiye'de arabes müziği denilince hiç kuşkusuz akıllara ilk sıralarda Orhan Gencebay geliyor.

Arabesk’in ’baba’sı Orhan Gencebay’ın gerçek adını kimse bilmiyordu! Hayranları duyunca kulaklarına inanamadı 3

Güçlü sesiyle yıllardır müzik listelerini altüst eden Orhan Gencebay, özel yaşamıyla da milyonlar tarafından takip ediliyor.

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