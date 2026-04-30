Son dönemde özel hayatlarıyla sıkça konuşulan alan ünlü oyuncular Pelin Akil ve Anıl Altan, kızları Alin ve Lina'nın yeni yaş heyecanına ortak oldu. Beyoğlu'nda düzenlenen eğlenceli organizasyonda, ikizlerin mutluluğu için bir araya gelen ikili, gün boyu çocuklarıyla oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi.
ÖRNEK EBEVEYNLİK
Kutlama boyunca boyama yapan ve arkadaşlarıyla koşturan ikizlerin neşesi görülmeye değerdi. Ayrılık kararı almalarına rağmen çocuklarının bu özel gününde örnek bir ebeveynlik sergileyen Akil ve Altan çiftinin, kutlama boyunca sergiledikleri samimi tavırlar dikkatlerden kaçmadı.
"EN ÇOK BEN ÖĞRENİYORUM"
Aydın Hamza'nın haberine göre Akil, Instagram'daki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Sarı papatyam Lina'm ve renkli kelebeğim Alin'im, sizi o kadar çok seviyorum ki kelimelere dökemiyorum ama hayatım boyunca bunu en güzel şekilde ifade edeceğim. Size hayatı öğretmeye çalışırken en çok ben öğreniyorum bir çok şeyi sizden.
"NE OLURSA OLSUN YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİNİZ"
Sözlerini sürdüren Akil, "Sevmeyi, denemeyi, bazen yavaşlamayı, sonra koşmayı, an'da kalmayı, dinlemeyi, coşkulu olmayı bazen de durmayı. Sevinmeyi de, sabretmeyi de, bazen bırakmayı, bazen daha sıkı tutmayı… Hayat hep güzel olmayacak biliyorum, ama şundan eminim; Ne olursa olsun, yalnız yürümeyeceksiniz." dedi.
"ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ BİRBİRİNİZ VARSINIZ"
Son olarak Pelin Akil, "Önce şükürler olsun ki birbiriniz varsınız sonra da ben hep orada olacağım. Bazen önünüzde, bazen yanınızda bazen de arkanızda. Ama her zaman yakınınızda… Sizin anneniz olmak hayatımın en gerçek, en sahici hali. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum." sözlerini ifade etti.
NASIL TANIŞTILAR?
Aynı sosyal çevrede uzun süre karşılaşmalarına rağmen bir dönem hiç iletişim kurmadıklarını belirten Altan, ilişkilerinin sosyal medya üzerinden yeniden başlamasının dönüm noktası olduğunu söyledi. Altan, "Instagram'da birbirimizin videolarına kayıtsız kalamadık. O an onun tam bana göre, eğlenceli ve zeki biri olduğunu anladım" dedi.
ZAMANLA BİRBİRLERİNİ TANIDILAR
Pelin Akil ise ilk tanıştıkları zaman aralarında romantik bir yakınlaşma olmadığını ifade etti. Akil, "Benim hikayem bittikten sonra o projeye dahil olmuştu. Seti ziyarete gittiğimde tanıştık ama asıl yakınlaşmamız daha sonra oldu. Birbirimizi tanıdıkça kıvılcımlar oluştu" diye konuştu.
İLK İZLENİM
Birbirlerine dair ilk izlenimlerini de paylaşan çift, fiziksel ve karakter özelliklerinden etkilendiklerini dile getirdi. Altan, Akil'in gözlerinden ve gülüşünden etkilendiğini söylerken, Akil ise Altan için "Çok yetenekli, geleceği parlak biri diye düşündüm. Sohbet ettikçe mizah anlayışlarımızın ne kadar uyumlu olduğunu fark ettim" ifadelerini kullandı.
İLK RANDEVU
Çiftin ilk randevusu da oldukça eğlenceli anlara sahne oldu. Yurtdışından döndüğü gün Altan'ı evinden aldığını anlatan Akil, Suadiye'de bir mekana gittiklerini söyledi. Altan ise "O kadar çok gülüyorduk ki yolları sürekli kaçırdık, uzun süre arabada vakit geçirdik" diyerek o günü anlattı.
HER DETAYLIYLA HATIRLIYOR
Unutamadıkları anlar sorulduğunda Altan, ilk buluşmada Akil'i yaklaşık 10 dakika beklettiğini itiraf ederken, Akil o günü tüm detaylarıyla hatırladığını belirterek "Üç yıl geçti ama hala düşündüğümde heyecanlanıyorum. Çok enerjik ve kendinden emin bir hali vardı" dedi.
