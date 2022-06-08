Ebru Gündeş ve Iraklı'sının aşkı kara sevdaya dönüştü 'Ebru ayrıldı ondan' 19 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw meğer...
11 yıllık eşi ve kızı Alara'nın babası olan Reza Zarrab'dan geçen sene iddialara göre 'ihanet' nedeni ile boşanan Ebru Gündeş'in adı geçtiğimi güznler 28 yaşında Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile anılmıştı. Ancak iddialara bir doğrulama gelmemiş üzerine çiftin yollarını ayırdığı iddia edilmişti. Bu süre zarfında Khoshnaw'ın Bahar Candan ve Cansu Taşkın'la da görüntülerinin ortaya çıkması dedikoduların üzerine tuz biber olmuştu. Sular tam durulmuşken, sosyal medyada kısa bir süre önce ortaya çıkan bir fotoğraf işin rengini değiştirdi. Ancak gelin görün ki Pınar Eliçe'nin ortaya attığı bir iddia kafaları karıştıran cinsten.
Ebru Gündeş'in bir süredir kendisinden 19 yaş küçük Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile birlikte olduğu iddia ediliyordu. Konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınan Gündeş'in yeni sevgilisiyle ilk karesi ortaya çıktı. Çift, sarmaş dolaş poz verdi. Iraklı iş insanının, Gündeş'i yakından takip ettiği ve tüm konserlerini en ön masadan izlediği ortaya çıktı.
2021 yılında 11 yıllık evliliğini bitiren Ebru Gündeş, Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile yeni bir aşka yelken açtı.
Son dakika magazin haberi: Ebru Gündeş'in sevgilisinin kendisinden 19 yaş küçük olduğu ve birbirlerine daha yakın olmak için aynı siteye taşındığı öğrenildi.
2. Sayfa programında yer alan habere göre; genç insanı, bir süredir Ebru Gündeş'i yakın markaja alarak yalnız bırakmıyor.