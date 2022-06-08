Ebru Gündeş ve Iraklı’sının aşkı kara sevdaya dönüştü ’Ebru ayrıldı ondan’ 19 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw meğer...

Ebru Gündeş'in bir süredir kendisinden 19 yaş küçük Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile birlikte olduğu iddia ediliyordu. Konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınan Gündeş'in yeni sevgilisiyle ilk karesi ortaya çıktı. Çift, sarmaş dolaş poz verdi. Iraklı iş insanının, Gündeş'i yakından takip ettiği ve tüm konserlerini en ön masadan izlediği ortaya çıktı.