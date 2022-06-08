Pınar Altuğ kızı büyüttü ortaokuldan mezun etti! Pınar'ın ifadesi her şeyin kanıtı! Su'yun boyu anneden yüzü babadan
Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pınar Altuğ kızı Su'yun ortaokul mezuniyetin yaptığı paylaşımlarla çok konuşuldu. Su'nun son halini görenler ise hayran kaldı. Annesinin boyuna yetişen genç kız güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu. Uzun boyunu anneden yüzünü babadan alan Su'yu yayınladığı poz ile ortaokuldan mezun olan kızını tebrik etti.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Pınar Altuğ, geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan'ın sunduğu YouTube programına konuk olmuş ve güzel bir kadın gördüğünde bakacağını "Güzel bir kadın gördüğümde de güzel bir adam gördüğümde de hem kocama gösteririm hem kendim bakarım" açıklamasıyla dikkat çekmişti. Altuğ, "Bakılacak bir şeyse bakılır. Zaten bakılsın diye açılıyor" sözleriyle dile getirmişti.
"İYİ Kİ DOĞMUŞSUN SEVGİLİM"
Sonrasında 2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf ile kutlamıştı.
YENİ ARACININ FİYATI DUDAK UÇUKLATTI
Geçtiğimiz haftalarda Asmalımescit'te bir lansman çıkışı görüntülenen Pınar Altuğ, muhabirler ile sohbet etmişti. Altuğ, yaz tatiline kızları Su'nun sınavları olduğu için geç gideceklerini söylemişti.
19 Mayıs'ın kendileri için çifte bayram olduğunu söyleyen Pınar Altuğ, muhabirlerin ''Yağmur Bey'e hediye ne aldınız?'' sorusuna; ''Sizce bunu söyler miyim?'' diyerek yanıtlamıştı.