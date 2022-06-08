Survivor'dan elenen Evrim hakkında şoke eden Edis gerçeği araya o da sıkışmış! Pota kraliçesi Evrim Keklik meğer zamanında...
TV 8 ekranlarıın fenomen yarışma programı Survivor 2022 All-Star tüm hızıyla devam ederken, her hafta bir yarışmacı adaya veda ediyor. Son olarak veda eden isim ise pota kraliçesi Evrim Keklik oldu. Daha önce defalarca girdiği potadan bu kez çıkamayan Evrim Keklik günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Hakkın araştırma yapanlarsa, Edis ve yarışmacı Evrim Keklik hakkındaki gerçek ise duyanları şoke etti. Evrim hakkındaki bilgilerinse ardı arkası kesilmedi. İşte haberin detayları...
Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan Survivor All Star, yeni ve heyecanlı bölümleriyle devam ediyor. Herkes ilgiyle izlediği yarışmada, dün gece yine eleme heyecanı yaşandı. Hükmet, Evrim, Nisa ve Anıl'dan oluşan pota, güçlü bir elemeye sahne oldu. Son olarak, seyircilerden en az oyu alarak adaya ve hayallerine veda eden yarışmacı Evrim Keklik oldu.
EVRİM KEKLİK'TEN VEDA KONUŞMASI
Survivor'un başından beri birçok potaya giren ve her seferinde potadan çıkmayı başaran Evrim Keklik, 7 Haziran akşamında Anıl, Hikmet ve Nisa'dan daha az oy alarak elendi. Eleme konuşmasında ise şu ifadeleri kullandı:
KAPI KAPI GEZMİŞ
Survivor'ın yanı sıra aslında biz onu daha önce de ekranlarda görmüştük. Keklik'in 2018 yılında Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığını öğrenmiştik.
Şimdi de Evrim Keklik'in 2011 yılında ekranlara gelen Cem Kılıç, Ayça Ayşin Turan, Ecem Karavus, Evrim Doğan gibi isimlerin yer aldığı Dinle Sevgili dizisinde Ayça karakterine hayat verdiği ortaya çıktı.