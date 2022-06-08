Survivor’dan elenen Evrim hakkında şoke eden Edis gerçeği araya o da sıkışmış! Pota kraliçesi Evrim Keklik meğer zamanında...

Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan Survivor All Star, yeni ve heyecanlı bölümleriyle devam ediyor. Herkes ilgiyle izlediği yarışmada, dün gece yine eleme heyecanı yaşandı. Hükmet, Evrim, Nisa ve Anıl'dan oluşan pota, güçlü bir elemeye sahne oldu. Son olarak, seyircilerden en az oyu alarak adaya ve hayallerine veda eden yarışmacı Evrim Keklik oldu.