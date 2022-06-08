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Haberler Magazin Survivor'dan elenen Evrim hakkında şoke eden Edis gerçeği araya o da sıkışmış! Pota kraliçesi Evrim Keklik meğer zamanında...

Survivor'dan elenen Evrim hakkında şoke eden Edis gerçeği araya o da sıkışmış! Pota kraliçesi Evrim Keklik meğer zamanında...

TV 8 ekranlarıın fenomen yarışma programı Survivor 2022 All-Star tüm hızıyla devam ederken, her hafta bir yarışmacı adaya veda ediyor. Son olarak veda eden isim ise pota kraliçesi Evrim Keklik oldu. Daha önce defalarca girdiği potadan bu kez çıkamayan Evrim Keklik günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Hakkın araştırma yapanlarsa, Edis ve yarışmacı Evrim Keklik hakkındaki gerçek ise duyanları şoke etti. Evrim hakkındaki bilgilerinse ardı arkası kesilmedi. İşte haberin detayları...

08.06.2022 13:00 - Son Güncelleme: 08.06.2022 13:00
Survivor’dan elenen Evrim hakkında şoke eden Edis gerçeği araya o da sıkışmış! Pota kraliçesi Evrim Keklik meğer zamanında...

Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan Survivor All Star, yeni ve heyecanlı bölümleriyle devam ediyor. Herkes ilgiyle izlediği yarışmada, dün gece yine eleme heyecanı yaşandı. Hükmet, Evrim, Nisa ve Anıl'dan oluşan pota, güçlü bir elemeye sahne oldu. Son olarak, seyircilerden en az oyu alarak adaya ve hayallerine veda eden yarışmacı Evrim Keklik oldu.

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Survivor’dan elenen Evrim hakkında şoke eden Edis gerçeği araya o da sıkışmış! Pota kraliçesi Evrim Keklik meğer zamanında...

EVRİM KEKLİK'TEN VEDA KONUŞMASI

Survivor'un başından beri birçok potaya giren ve her seferinde potadan çıkmayı başaran Evrim Keklik, 7 Haziran akşamında Anıl, Hikmet ve Nisa'dan daha az oy alarak elendi. Eleme konuşmasında ise şu ifadeleri kullandı:

Survivor’dan elenen Evrim hakkında şoke eden Edis gerçeği araya o da sıkışmış! Pota kraliçesi Evrim Keklik meğer zamanında...

"Çok güzel 5 ay geçirdim, iyi ki buraya geldim. Gönül ister şampiyon olmak ama elimden geleni yaptım. Buradaki kitabımı, hayatımı kapattım.

Burada yaşananlar burada kaldı ve ülkeme döneceğim. Burada elimden geleni yaptım ama bana yapılanlar nedeniyle bu kadar kaldım."

Survivor’dan elenen Evrim hakkında şoke eden Edis gerçeği araya o da sıkışmış! Pota kraliçesi Evrim Keklik meğer zamanında...

KAPI KAPI GEZMİŞ

Survivor'ın yanı sıra aslında biz onu daha önce de ekranlarda görmüştük. Keklik'in 2018 yılında Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığını öğrenmiştik.

Survivor’dan elenen Evrim hakkında şoke eden Edis gerçeği araya o da sıkışmış! Pota kraliçesi Evrim Keklik meğer zamanında...

Şimdi de Evrim Keklik'in 2011 yılında ekranlara gelen Cem Kılıç, Ayça Ayşin Turan, Ecem Karavus, Evrim Doğan gibi isimlerin yer aldığı Dinle Sevgili dizisinde Ayça karakterine hayat verdiği ortaya çıktı.

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