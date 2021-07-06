Ebru Gündeş sırrını Derya Uluğ ile paylaştı! “Sessiz kalmak zordur” deyip açıkladı bakın o sır neymiş…

Ebru Gündeş sırrını Derya Uluğ ile paylaştı! Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, katıldığı televizyon programında samimi açıklamalarda bulundu. Özel ve iş hayatına dair açıklamalar yapan Uluğ, kariyerine nasıl başladığını anlattı. 4 yıl birlikte çalıştığı Ebru Gündeş hakkında da konuşan Uluğ, ünlü şarkıcının kendisine verdiği öğütleri de izleyicilerle paylaştı. Gündeş'in başarıya ulaşabilmesi için Derya Uluğ'a verdiği sır ise dikkat çekti. İşte Derya Uluğ'un o açıklaması…

06.07.2021 00:44 - Son Güncelleme: 06.07.2021 01:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





