Ebru Gündeş sırrını Derya Uluğ ile paylaştı! “Sessiz kalmak zordur” deyip açıkladı bakın o sır neymiş…
Ebru Gündeş sırrını Derya Uluğ ile paylaştı! Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, katıldığı televizyon programında samimi açıklamalarda bulundu. Özel ve iş hayatına dair açıklamalar yapan Uluğ, kariyerine nasıl başladığını anlattı. 4 yıl birlikte çalıştığı Ebru Gündeş hakkında da konuşan Uluğ, ünlü şarkıcının kendisine verdiği öğütleri de izleyicilerle paylaştı. Gündeş'in başarıya ulaşabilmesi için Derya Uluğ'a verdiği sır ise dikkat çekti. İşte Derya Uluğ'un o açıklaması…
06.07.2021 00:44
- Son Güncelleme: 06.07.2021 01:47
Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Derya Uluğ, "Hikayede Kalmasın" adlı programa konuk oldu. Programda hem iş hayatı hem özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulunan Uluğ, hakkında bilinmeyenleri anlattı.
"AİLEM BAŞTA ŞARKICI OLMAMI İSTEMEDİ"
Derya Uluğ, ailesinin şarkıcı olmasını istemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "8 yaşındayken İzmir'deki bir radyonun ses yarışmasına katıldım ve birinci oldum. Sonra koro çalışmalarına başladım.
Okul arkadaşımın babasından teklif gelmesi üzerinde 15 yaşında otellerin roof'larında caz söyleyerek şarkıcılığa başladım. Ailem başta şarkıcı olmamamı istemedi ama ben çok ısrar ettim ve hem okulu hem de sahneyi birlikte götürmeye başladım"
EBRU GÜNDEŞ İLE TANIŞMA HİKAYESİNİ ANLATTI!
Ebru Gündeş ile tanışma hikayesini de anlatan Derya Uluğ, 4 yıl birlikte çalıştığı sanatçı hakkında şunları söyledi: "İstanbul'a gelip yüksek lisans eğitimine başladım. O süreçte benim bir arkadaşım Ebru Gündeş'e klavye çalıyordu. Arkadaşım Ebru Gündeş'in vokalist aradığını bana söyledi.
Ben 15 yaşından itibaren solist olarak sahnelerde şarkı söylüyordum ve daha önce kimseye vokal yapmamıştım. Ebru Gündeş'le ilk deneyimimi yaşadım ve yaklaşık 4 yıl birlilte çalıştık. Aramızda karşılıklı bir sevgi ve bağ oldu.