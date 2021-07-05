Güldür Güldür’ün yıldızı Murat Akkoyunlu bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı işte Murat Akkoyunlu’nun memleketi…

Güldür Güldür'ün yıldızı Murat Akkoyunlu bakın aslen nereli çıktı! Geçen hafta sezon finali yapan Güldür Güldür Show'da iki flaş ayrılık yaşandı. Ecem Erkek ile Murat Akkoyunlu'nun yeni sezonda olmayacağı ortaya çıktı. Ayrılık haberiyle gündeme gelen Murat Akkoyunlu'nun özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları "Murat Akkoyunlu nereli?" sorusunun cevabını arattı. İşte Murat Akkoyunlu'nun memleketi…

05.07.2021 23:19 - Son Güncelleme: 05.07.2021 23:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





