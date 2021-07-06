Burçin Terzioğlu estetik harikası çıktı! Güzelliği ile hayran bırakan oyuncunun o halleri ‘yok artık’ dedirtti gören şaştı kaldı

Burçin Terzioğlu estetik harikası çıktı! Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, sevgilisi Umut Duygu ile denizde sarmaş dolaş görüntülenmesinin ardından gündeme geldi. Her fırsatta birbirlerini öpücüklere boğan Burçin Terzioğlu'nun eski sevgilileri ise merak edilip araştırılmaya başladı. Eskilerin araştırılması üzerine ünlü oyuncunun estetiksiz hali de ortaya çıktı. Burçin Terzioğlu güzelliğiyle baş döndürmeye devam ederken oyuncunun aslında estetik yaptırdığını görenler şaştı kaldı. Terzioğlu'nun yıllar içindeki değişimi 'yok artık' dedirtti. İşte Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali…

06.07.2021 01:06 - Son Güncelleme: 06.07.2021 01:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





