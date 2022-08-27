Ebru Gündeş ile kendisinden 19 yaş küçük Rassan Khoshnaw'la kaşla göz arasında evlendi! Herkes aşk var mı yok mu derken pat diye...
Ebru Gündeş ile kendisinden 19 yaş küçük Rassan Khoshnaw'ın ifşa olan o görüntüsü mahkemelik oldu. 11 yıllık eşi ve kızı Alara'nın babası olan Reza Zarrab'dan geçen sene iddialara göre 'ihanet' nedeni ile boşanan Ebru Gündeş'in adı geçtiğimiz günlerde 28 yaşında Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile anılmıştı. Ancak iddialara bir doğrulama gelmemiş üzerine çiftin yollarını ayırdığı iddia edilmişti. Bu süre zarfında Khoshnaw'ın Bahar Candan ve Cansu Taşkın'la da görüntülerinin ortaya çıkması dedikoduların üzerine tuz biber olmuştu. Magazin kulislerinde konuşulan aşk dedikoduları hakkında Ebru Gündeş sessiz kalırken, Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, ünlü şarkıcının hiçbir sahnesini kaçırmıyor, onu hep en ön masadan izliyordu. Aşk ilk ağızdan doğrulanmadı ancak ortaya atılan bir iddia magazin gündemini sarstı. İddialara göre çift sessiz sedasız evlendi. İşte detaylar...
27.08.2022 12:17 - Son Güncelleme: 27.08.2022 12:17
Reza Zarrab ile yasak aşk iddialarının gölgesinde boşanan Ebru Gündeş'in yeni aşkı geçen aylarda magazin gündemine damga vurmuştu.
Hatta iş insanı Ebru Gündeş'in sahne aldığı bir mekanın en ön masasından her hafta yer yaparak aşkını izlemeye gittiği konuşulmuştu.
SESSİZ SEDASIZ EVLENDİ
Son olarak Ebru Gündeş ve 19 yaş küçük sevgilisi hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.