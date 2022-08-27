Mustafa Üstündağ evlendi eşi çıka çıka bakın kim çıktı o da çok ünlü! Eşkıya'nın Boran'ı bombayı patlattı! 41 kere maşallah
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Boran karakteriyle hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ son dakika bombasını patlattı. Daha önce başından 1 evlilik geçiren Mustafa Üstündağ, özel hayatını gözlerden uzak tutuyordu. Nitekim evliliği de öyle oldu. Mustafa Üstündağ öndeki gün yeniden dünya evine girdi. Bakın Mustafa Üstündağ'ın eşi kim çıktı. İşte detaylar...
2010 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Ecem Özkaya ile Mustafa Üstündağ, Ocak 2020'de yollarını ayırmıştı.
Bir erkek çocukları olan ikili boşandıklarını; "2010 yılında başlayan evliliğimizi oluşan fikir ayrılıklarımız nedeniyle geçtiğimiz ay karşılıklı anlaşarak sonlandırdık. Birbirimizi severek çıktığımız bu yolu ayırırken sevgi-saygımızı ve dostluğumuzu koruyabilmenin değerinin bilincindeyiz. Bir oğlumuzun da olduğunu hatırlatarak birlikte aldığımız bu kararımıza saygı gösterilmesini basın ve kamuoyundan rica ederiz" açıklamasıyla duyurmuştu.
Üstündağ, paylaşımında; "Seni bu hayatta annen kadar sevecek, baban kadar merak edecek kimse yoktur aslan oğlum" derken; Özkaya, "Sosyal mesafeli, mini mini bir "1" bırakıyorum buraya... Gazı kaçmış heyecanlar değil; en gerçeğinden, en zıpırından, en terlisinden, en meraklısından... Nice okul yılların olsun yavrum. Sağlık,mutluluk ,umut, başarı, azim ve hataların en yakın dostların olsun" ifadelerini kullanmıştı.