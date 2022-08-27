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Haberler Magazin Mustafa Üstündağ evlendi eşi çıka çıka bakın kim çıktı o da çok ünlü! Eşkıya'nın Boran'ı bombayı patlattı! 41 kere maşallah

Mustafa Üstündağ evlendi eşi çıka çıka bakın kim çıktı o da çok ünlü! Eşkıya'nın Boran'ı bombayı patlattı! 41 kere maşallah

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Boran karakteriyle hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ son dakika bombasını patlattı. Daha önce başından 1 evlilik geçiren Mustafa Üstündağ, özel hayatını gözlerden uzak tutuyordu. Nitekim evliliği de öyle oldu. Mustafa Üstündağ öndeki gün yeniden dünya evine girdi. Bakın Mustafa Üstündağ'ın eşi kim çıktı. İşte detaylar...

27.08.2022 11:41 - Son Güncelleme: 27.08.2022 11:41
Mustafa Üstündağ evlendi eşi çıka çıka bakın kim çıktı o da çok ünlü! Eşkıya’nın Boran’ı bombayı patlattı! 41 kere maşallah

2010 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Ecem Özkaya ile Mustafa Üstündağ, Ocak 2020'de yollarını ayırmıştı.

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Mustafa Üstündağ evlendi eşi çıka çıka bakın kim çıktı o da çok ünlü! Eşkıya’nın Boran’ı bombayı patlattı! 41 kere maşallah

Bir erkek çocukları olan ikili boşandıklarını; "2010 yılında başlayan evliliğimizi oluşan fikir ayrılıklarımız nedeniyle geçtiğimiz ay karşılıklı anlaşarak sonlandırdık. Birbirimizi severek çıktığımız bu yolu ayırırken sevgi-saygımızı ve dostluğumuzu koruyabilmenin değerinin bilincindeyiz. Bir oğlumuzun da olduğunu hatırlatarak birlikte aldığımız bu kararımıza saygı gösterilmesini basın ve kamuoyundan rica ederiz" açıklamasıyla duyurmuştu.

Mustafa Üstündağ evlendi eşi çıka çıka bakın kim çıktı o da çok ünlü! Eşkıya’nın Boran’ı bombayı patlattı! 41 kere maşallah

Boşanmanın ardından konuşan 34 yaşındaki Ecem Özkaya, "Zor bir süreçti. Ortak aldığımız bir karardı. Daha fazla konuşmak istemiyorum, gerekli açıklamamızı yaptık" açıklamasını yapmıştı.

Mustafa Üstündağ evlendi eşi çıka çıka bakın kim çıktı o da çok ünlü! Eşkıya’nın Boran’ı bombayı patlattı! 41 kere maşallah

OĞULLARI İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Üstündağ ile Özkaya, boşandıktan birkaç ay sonra oğulları Ahmet Kaan için bir araya gelmişti. Oğullarını okulun ilk gününde yalnız bırakmayan oyuncu çift, mutluluklarını sosyal medyadan paylaşmıştı.

Mustafa Üstündağ evlendi eşi çıka çıka bakın kim çıktı o da çok ünlü! Eşkıya’nın Boran’ı bombayı patlattı! 41 kere maşallah

Üstündağ, paylaşımında; "Seni bu hayatta annen kadar sevecek, baban kadar merak edecek kimse yoktur aslan oğlum" derken; Özkaya, "Sosyal mesafeli, mini mini bir "1" bırakıyorum buraya... Gazı kaçmış heyecanlar değil; en gerçeğinden, en zıpırından, en terlisinden, en meraklısından... Nice okul yılların olsun yavrum. Sağlık,mutluluk ,umut, başarı, azim ve hataların en yakın dostların olsun" ifadelerini kullanmıştı.

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