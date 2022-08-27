Mustafa Üstündağ evlendi eşi çıka çıka bakın kim çıktı o da çok ünlü! Eşkıya’nın Boran’ı bombayı patlattı! 41 kere maşallah

Üstündağ, paylaşımında; "Seni bu hayatta annen kadar sevecek, baban kadar merak edecek kimse yoktur aslan oğlum" derken; Özkaya, "Sosyal mesafeli, mini mini bir "1" bırakıyorum buraya... Gazı kaçmış heyecanlar değil; en gerçeğinden, en zıpırından, en terlisinden, en meraklısından... Nice okul yılların olsun yavrum. Sağlık,mutluluk ,umut, başarı, azim ve hataların en yakın dostların olsun" ifadelerini kullanmıştı.