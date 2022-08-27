Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı 'özlüyorum' Filiz Aker tarafından otel odasında öldürülmüştü...
Vatan Şaşmaz ölümüyle herkesi kahretmişti... 5. yıl dönümünde Pınar Altuğ'dan özlem dolu bir paylaşım geldi. Vatan Şaşmaz'ın ölümünün üzerinden 5 yıl geçti. Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın adlı dizide birlikte rol aldığı yakın arkadaşı Şaşmaz'ı yine unutmadı. Altuğ'un Instagram paylaşımının ardından Vatan Şaşmaz'ın neden öldürüldüğü sorusu yine gündeme geldi. İşte detaylar...
27.08.2022 14:51 - Son Güncelleme: 27.08.2022 14:51
Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından tabancayla sırtından vurularak öldürülmüştü.
Filiz Aker, aynı dakikalarda intihar ederek, kendi yaşamına son vermişti. Cinayetin yankısı, Türkiye'de uzun süre devam etmişti.
Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, Beşiktaş'ta ünlü bir otel odasının 10. katında Filiz Aker tarafından öldürüldü. Ölümüyle herkesi büyük yasa boğan Şaşmaz'ı beşinci yılında yakın arkadaşı Pınar Altuğ unutmadı.
"ÖZLÜYORUM"
Pınar Altuğ, bir dönem 'Çocuklar Duymasın' dizisinde beraber kamera karşısına geçtiği, 'Engin' karakteriyle hafızalarda yer eden Vatan Şaşmaz'ı beşinci ölüm yıl dönümünde unutmadı.