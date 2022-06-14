Ebru Gündeş ile kendisinden 19 yaş küçük Rassan Khoshnaw'ın ifşa olan o görüntüsü mahkemelik oldu: "İllegal gruplar telefonuma..."
Ebru Gündeş ile kendisinden 19 yaş küçük Rassan Khoshnaw'ın ifşa olan o görüntüsü mahkemelik oldu. 11 yıllık eşi ve kızı Alara'nın babası olan Reza Zarrab'dan geçen sene iddialara göre 'ihanet' nedeni ile boşanan Ebru Gündeş'in adı geçtiğimiz günlerde 28 yaşında Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile anılmıştı. Ancak iddialara bir doğrulama gelmemiş üzerine çiftin yollarını ayırdığı iddia edilmişti. Bu süre zarfında Khoshnaw'ın Bahar Candan ve Cansu Taşkın'la da görüntülerinin ortaya çıkması dedikoduların üzerine tuz biber olmuştu. Magazin kulislerinde konuşulan aşk dedikoduları hakkında Ebru Gündeş sessiz kalırken, Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, ünlü şarkıcının hiçbir sahnesini kaçırmıyor, onu hep en ön masadan izliyordu. Ebru Gündeş'in yeni ilişkisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aşk fotoğrafı çalıntı çıktı!
"İLLEGAL GRUPLAR TELEFONUMA GİRDİ"
Ebru Gündeş ile kendisinden 19 yaş küçük Rassan Khoshnaw'ın ifşa olan o görüntüsü mahkemelik oldu.
Ebru Gündeş'in bir süredir kendisinden 19 yaş küçük Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile birlikte olduğu iddia ediliyordu. Konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınan Gündeş'in yeni sevgilisiyle ilk karesi ortaya çıktı. Çift, sarmaş dolaş poz verdi. Iraklı iş insanının, Gündeş'i yakından takip ettiği ve tüm konserlerini en ön masadan izlediği ortaya çıktı.
2021 yılında 11 yıllık evliliğini bitiren Ebru Gündeş, Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile yeni bir aşka yelken açtı.
Son dakika magazin haberi: Ebru Gündeş'in sevgilisinin kendisinden 19 yaş küçük olduğu ve birbirlerine daha yakın olmak için aynı siteye taşındığı öğrenildi.
2. Sayfa programında yer alan habere göre; genç insanı, bir süredir Ebru Gündeş'i yakın markaja alarak yalnız bırakmıyor.