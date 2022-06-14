Survivor Sema Panorama masasını yaylım ateşine tuttu 'haram olsun' Acun Ilıcalı'nın sağ kolunu bombaladı verdi veriştirdi
Survivor'ın en iddialı isimlerinden biri olan Sema Aydemir'in elenmesinin şoku hala atlatılamıyor. En iyi kadın yarışmacılardan biri olan Sema Aydemir girdiği potadan sürpriz bir şekilde adaya veda etmiş ve ikiziyle aynı kaderi yaşamıştı.Survivor sonrasında da çok konuşulan isimlerden biri olmaya devam eden Sema Aydemir, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla bir dönem yer aldığı Survivor Panorama masasını yaylım ateşine tuttu.
Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasında yer alan Sema Aydemir, geçtiğimiz hafta girdiği eleme potasında en az oyu alarak yarışmaya veda eden isim olmuştu. Kimsenin elenmesini beklemediği ve kadın yarışmacılar arasında en başarılı isimlerden olan Sema Aydemir, elendikten sonra yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
Geçtiğimiz yıllarda Panorama ve Ekstra masalarında yorumculuk yapan, bu sezon ise Survivor All Star'da yarışmacı olarak yer alan Sema Aydemir, Ekstra ve Panorama masası hakkında ağır konuştu.
Sema Aydemir yaptığı paylaşımda, "Güzel baktığım, güzel gördüğüm, iyisiyle kötüsüyle gönlümde yer açtığım, saygıda sevgide kusur etmediğim ama karşılığını nefretle, iftirayla ve niyet okumalarla aldığım kimselere bir tebessümüm bile haram olsun." ifadelerini kullanarak Panorama ve Ekstra masasındaki yorumculara seslendi.