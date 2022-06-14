Survivor Sema Panorama masasını yaylım ateşine tuttu ’haram olsun’ Acun Ilıcalı’nın sağ kolunu bombaladı verdi veriştirdi

Sema Aydemir yaptığı paylaşımda, "Güzel baktığım, güzel gördüğüm, iyisiyle kötüsüyle gönlümde yer açtığım, saygıda sevgide kusur etmediğim ama karşılığını nefretle, iftirayla ve niyet okumalarla aldığım kimselere bir tebessümüm bile haram olsun." ifadelerini kullanarak Panorama ve Ekstra masasındaki yorumculara seslendi.