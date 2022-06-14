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Seren Serengil'den 11 yaş küçük sevgilisiyle cinsel ilişki itirafı 'birliktelik var cinsel anlamda ilişkimiz yok!' Mustafa Tohma...

Ölümlerden dönen Seren Serengil uzunca bir süredir kendinden 11 yaş küçük olan Mustafa Tohma ile aşk yaşıyor bir süredir. Geçirdiği mide ameliyatıyla verdiği kilolarıyla ve estetik operasyonlarıyla son zamanlarda dikkat çeken şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, konuk olduğu bir YouTube programında yaşadığı zor günleri anlattı. Yaşadıklarından, özel hayatına dair pek çok konuda her şeyi anlatan Seren Serengil'in cinsellik itirafı gündeme bomba gibi düştü.

14.06.2022 10:59 - Son Güncelleme: 14.06.2022 10:59
Seren Serengil’den 11 yaş küçük sevgilisiyle cinsel ilişki itirafı ’birliktelik var cinsel anlamda ilişkimiz yok!’ Mustafa Tohma...

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, zayıflama uğruna bıçak altına yatmış ve geçirdiği yanlış ameliyat sonrası 43,5 kiloya kadar düşmüştü. Geri dönüşüm ameliyatıyla hayata tutunan Seren Serengil, zor günleri sevgilisi Mustafa Tohma ile atlatmıştı.

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Seren Serengil’den 11 yaş küçük sevgilisiyle cinsel ilişki itirafı ’birliktelik var cinsel anlamda ilişkimiz yok!’ Mustafa Tohma...

CİNSELLİK İTİRAFIYLA ŞAŞIRTTI

Sağlık sorunlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ve hayranlarını üzen Serengil, YouTube'da Emsal Doğan'ın hazırladığı programa katıldı. Serengil, programda cinsellik itirafıyla şaşırttı.

Seren Serengil’den 11 yaş küçük sevgilisiyle cinsel ilişki itirafı ’birliktelik var cinsel anlamda ilişkimiz yok!’ Mustafa Tohma...

"CİNSEL ANLAMDA BİR İLİŞKİMİZ YOK"

"Bizde beraberlik var ama ilişki yok" diyen Seren Serengil, "Ben Tohma'yı tanıdığımda yeni çocuk düşürmüştüm. O zaman psikolojim cinsellik yaşamaya müsait değildi. Sonra da bağırsak ameliyatı oldum.

Seren Serengil’den 11 yaş küçük sevgilisiyle cinsel ilişki itirafı ’birliktelik var cinsel anlamda ilişkimiz yok!’ Mustafa Tohma...

Bu seferde altıma ediyordum, kusuyordum. 43 kiloyla ölüme gidiyordum. Affedersiniz bir altımı temizlemediği kaldı ki! Onu da yapıyordu. Gerçekten Tohma ile cinsel anlamda bir ilişkimiz yok ama bağlılık var.

Seren Serengil’den 11 yaş küçük sevgilisiyle cinsel ilişki itirafı ’birliktelik var cinsel anlamda ilişkimiz yok!’ Mustafa Tohma...

Benim bir psikoloğa da gitmem gerekiyor. Çocuk düşürmem ve bu hastalık bende büyük travmalar yarattı." diye konuştu.

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