Haberler Galeri Magazin Bond kızı Olga Kurylenko koronavirüsü yendi! Koronavirüsten kurtulmak için neler yaptı?

Bond kızı Olga Kurylenko koronavirüsü yendi! Koronavirüsten kurtulmak için neler yaptı?

James Bond serisinden 2008 yapımı Quantum of Solace'ta ajan rolüne hayat veren Olga Kurylenko, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamış ve kendisini eve kapatmıştı. Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüse yakalanan oyuncu Olga Kurylenko, koronavirüsten nasıl kurtulduğunu açıkladı! Covid 19 hastalığının semptomlarından 2 haftada tamamen kurtulduğunu duyuran 40 yaşındaki Olga Kurylenko, Instagram'dan koronavirüsten kurtulmak için neler yaptığını anlattı!

25.03.2020 12:18 - Son Güncelleme: 25.03.2020 12:18
Bond kızı Olga Kurylenko koronavirüsü yendi! Koronavirüsten kurtulmak için neler yaptı?

James Bond serisi oyuncularından Olga Kurylenko, 2 hafta önce yaptırdığı corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. 2008 yılında çekilen Quantum of Solace'ta 'Bond kızı' olarak rol alan 40 yaşındaki oyuncu, bir hafta boyunca ateş ve halsizlik şikayeti yaşamasının ardından kendisine teşhis konulduğunu açıklamış ve kendisini eve kapatmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bond kızı Olga Kurylenko koronavirüsü yendi! Koronavirüsten kurtulmak için neler yaptı?

Covid 19 hastalığının semptomlarından 2 haftada tamamen kurtulduğunu duyuran güzel oyuncu, dört yaşındaki oğlu Alexander Max Horatio ile birlikte çekilen bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaşmıştı.

Bond kızı Olga Kurylenko koronavirüsü yendi! Koronavirüsten kurtulmak için neler yaptı?

Bond kızı şunları söylemişti: "Tamamen iyileştim. Bir hafta boyunca kötü hissediyordum, çoğunlukla yataktaydım ve uyudum. Ateşim vardı ve başım çok ağrıyordu. İkinci hafta ateşim düştü fakat hafif bir öksürük başladı, çok yorgun hissettim. İkinci haftanın sonuna kadar kendimi tamamen iyi hissetmeye başladım."

Bond kızı Olga Kurylenko koronavirüsü yendi! Koronavirüsten kurtulmak için neler yaptı?

Karantina günlerinde beslenmesine çok özen gösteren Kurylenko , "En çok tükettiğim gıda sarımsak oldu" diye bir açıklama yaptı.

Bond kızı Olga Kurylenko koronavirüsü yendi! Koronavirüsten kurtulmak için neler yaptı?

SARIMSAK - LİMON VE SU

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bol bol sarımsak tüketen Olga Kurylenko, sözlerine şunları ekledi: "Sarımsağın yanı sıra bol su tükettim. Suyun içerisine de limon koydum."

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı EBA TV’den online dersler başladı! Çağla Şıkel ve birçok ünlü çocuklarıyla birlikte ders başı yaptı!
EBA TV’den online dersler başladı! Çağla Şıkel ve birçok ünlü çocuklarıyla birlikte ders başı yaptı!