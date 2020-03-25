Bond kızı Olga Kurylenko koronavirüsü yendi! Koronavirüsten kurtulmak için neler yaptı?
James Bond serisinden 2008 yapımı Quantum of Solace'ta ajan rolüne hayat veren Olga Kurylenko, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamış ve kendisini eve kapatmıştı. Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüse yakalanan oyuncu Olga Kurylenko, koronavirüsten nasıl kurtulduğunu açıkladı! Covid 19 hastalığının semptomlarından 2 haftada tamamen kurtulduğunu duyuran 40 yaşındaki Olga Kurylenko, Instagram'dan koronavirüsten kurtulmak için neler yaptığını anlattı!
James Bond serisi oyuncularından Olga Kurylenko, 2 hafta önce yaptırdığı corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. 2008 yılında çekilen Quantum of Solace'ta 'Bond kızı' olarak rol alan 40 yaşındaki oyuncu, bir hafta boyunca ateş ve halsizlik şikayeti yaşamasının ardından kendisine teşhis konulduğunu açıklamış ve kendisini eve kapatmıştı.
Bond kızı şunları söylemişti: "Tamamen iyileştim. Bir hafta boyunca kötü hissediyordum, çoğunlukla yataktaydım ve uyudum. Ateşim vardı ve başım çok ağrıyordu. İkinci hafta ateşim düştü fakat hafif bir öksürük başladı, çok yorgun hissettim. İkinci haftanın sonuna kadar kendimi tamamen iyi hissetmeye başladım."