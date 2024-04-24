Duygu Nebioğlu'ndan yeni paylaşım! Kim bu Erol? Tuttuğu defteri gösterdi: Her şey değişecek!

82 yaşındaki oyuncu Metin Akpınar 'ın, Suphiye Orancı ile olan evlilik dışı ilişkisinden 2 kızı ve 2 torunu olduğu, yıllarca kabul etmediği haberi Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü.

Bu durum mahkeme raporu ile kanıtlandı. Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı 'nın evlilik dışı ilişkilerinden 4 çocuğu bulunduğunu açıkladı. Ablası Dilara Gülatan'ın da babasının Uğur Dündar olduğunu belirtti. Evli ve 2 çocuk annesi olan Dilara Gülatan tüm Türkiye tarafından merak edilirken, sessizliğini bozdu.

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2. KIZI OLARAK DÜNYAYA GELDİ

Dilara Gülatan, evlilik dışı 4 çocuk doğuran İstanbullu göçmen bir ailenin kızı olan Suphiye Orancı'nın 2. kızı olarak dünyaya geldi. Bir ablası vardı, bir de Metin Akpınar'ın ikizleri olan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli iki kardeşi. Gülatan, 2022'de babası olduğu iddia edilen Dündar ile irtibat kurmaya karar verdi. Görüşme girişimi geri çevrilince Aile Mahkemesi'ne başvurdu, Dündar'ın babası olduğunun tespitini istedi. Uğur Dündar ise Dilara Gülatan'ın kızı olduğu yönündeki iddiaları Adli Tıp Kurumu raporuyla yalanladı. İlerleyen günlerde, raporda ihmaller olduğu ortaya çıktı.