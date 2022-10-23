Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Demet Özdemir'in ablasını gören küçük dilini ısırıyor! Meğer Mustafa Sandal'ın klibinde oynamış! Babasından gizli...
Son dönemde Dünyayla Benim Aramda dizisiyle adından söz ettiren Demet Özdemir'in özel hayatı da sıklıkla konuşulmaya başlandı. Özellikle ablası Derya Özdemir hakkında aramalar hız kazandı. Aslında abla Özdemir, kardeşinden önce ünlüler diyarına adımı atmaya başlamış. Bir dönem babasından gizli Mustafa Sandal'ın klibinde oynamış. İşte Demet Özdemir'in ablası hakkında bilinmeyen gerçekler haberimizde!
23.10.2022 14:31 - Son Güncelleme: 23.10.2022 14:31
'Dünyayla Benim Aramda' adlı dizide gösterdiği performansla izleyicinin dikkatlerini üzerine çeken Demet Özdemir hakkında ortaya çıkan gerçek 'bu gerçek mi' dedirtti.
Şimdilerde Disney Plus'da Dünyayla Benim Aramda dizisiyle fırtınalar estiren Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir de ünlü çıktı.
Buğra Gülsoy ile beraber Dünyayla Benim Aramda dizisinde oynayan Demet Özdemir, özel hayatıyla dikkat çeken isimlerden biri olunca ablası Derya Özdemir'in seneler önce kameralar karşısına geçtiği ortaya çıktı.
Abla Özdemir, kardeşinden önce ünlüler diyarına adımı atmış. Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç ile düğünü sayesinde yeniden görünür olan Derya Özdemir, meğer kardeşinden çok önce kameralar karşısındaymış.