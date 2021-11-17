Dünyanın en seksi kadınları listesine Hande Erçel damgası! Listede 2 Türk var biri büyük sürpriz
Filmler, diziler, televizyon programları, video oyunları ve internet içerikleri hakkında bilgiler paylaşan dünyaca ünlü veri tabanı Internet Movie Database (IMDB) dünyanın en seksi kadınları listesini paylaştı. 28-30 yaş arası kadınların bazı alındığı listede ilk 20'de 2 Türk yer alırken, Hande Erçel listede 2. oldu ve şöhretini dünya çapında kanıtladı. Listedeki diğer isim ise bakın kim.
17.11.2021 13:41
- Son Güncelleme: 17.11.2021 14:30
Ünlü oyuncu Hande Erçel, IMDb'nin paylaştığı 28-30 yaş arası en seksi kadınları listesinde dünya ikincisi oldu. Çukur dizisinde yer alan Beste Kanar'ın da 18. olduğu listede birincilik ise bakın kime gitti.