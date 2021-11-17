Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı papaz oldu Şeyma milyonlara ifşa etti! Şeyma Subaşı’nın bu hamlesinin anlamı ne?

Mohammed Alsaloussi'i ile bir küs bir barışık devam eden ilişkisi ve iddialı paylaşımlarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı kızı Melisa ile ilgili yaptığı açıklamayla gündemde. Şeyma Subaşı'nın açıklaması Acun Ilıcalı'ya bir gönderme mi?