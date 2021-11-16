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Haberler Magazin Safiye Soyman'ın kızı Ümran karış karış gezdirdi gören hayran kaldı! İşte Safiye Soyman'ın Boğaz manzaralı lüks evi...

Safiye Soyman'ın kızı Ümran karış karış gezdirdi gören hayran kaldı! İşte Safiye Soyman'ın Boğaz manzaralı lüks evi...

Safiye Soyman'ın kızı Ümran karış karış gezdirdi gören hayran kaldı! Safiye Soyman'ın Boğaz manzaralı lüks evi sosyal medya gündeminde. Harun Akaröz adında bir oğlu ve Ümran Akaröz adında bir kızı olan 60 yaşındaki Safiye Soyman rahatına epey düşkün. Kızı Ümran'ın paylaşımlarına kendi sosyal medya hesabında da yer veren ünlü şarkıcı gündeme bomba gibi düştü. İstanbul'daki evininin eşyalarını yenileyen Safiye Soyman Instagram'da düşman çatlattı. İşte Safiye Soyman'ın evi...

16.11.2021 11:13 - Son Güncelleme: 16.11.2021 11:45
Safiye Soyman’ın kızı Ümran karış karış gezdirdi gören hayran kaldı! İşte Safiye Soyman’ın Boğaz manzaralı lüks evi...

Safiye Soyman'ın kızı Ümran karış karış gezdirdi gören hayran kaldı! Faik Öztürk'le aşkı dillere destan olan şarkıcı Safiye Soyman, Boğaz manzaralı eviyle gündemde.

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Safiye Soyman’ın kızı Ümran karış karış gezdirdi gören hayran kaldı! İşte Safiye Soyman’ın Boğaz manzaralı lüks evi...

Bir kızı bir de oğlu olan Safiye Soyman Instagram'da kızı Ümran'ın yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Geçtiğimiz mayıs ayında evinin eşyalarını yenileme kararı alan Soyman, yaptığı değişikliği kızı vasıtası ile gösterdi.

Safiye Soyman’ın kızı Ümran karış karış gezdirdi gören hayran kaldı! İşte Safiye Soyman’ın Boğaz manzaralı lüks evi...

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Safiye Soyman’ın kızı Ümran karış karış gezdirdi gören hayran kaldı! İşte Safiye Soyman’ın Boğaz manzaralı lüks evi...

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Safiye Soyman’ın kızı Ümran karış karış gezdirdi gören hayran kaldı! İşte Safiye Soyman’ın Boğaz manzaralı lüks evi...
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