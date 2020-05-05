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Dünyanın en güzel kadınları o isimler oldu! ! Büyük sükse listede 3 de Türk var... İşte o liste

Her sene Top Beauty World tarafından yapılan Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesi açıklandı. Her yılın ortasında adayları açıklanan ve yıl sonuna doğru da sonuçları paylaşılan listede bu yıl 3 Türk isim yer aldı. Bunlardan biri de oldukça sürpriz bir isim. Geçen yıl bu listede 5 Türk isim yer almıştı. İşte, merakla beklenilen Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesi... Dünyanın birçok yerinden ünlü isimler listeye girdi. Hande Erçel; Selena Gomez, Taylor Swif ve Emilia Clarke gibi isimleri geride bırakarak zirvede yer aldı. İşte o liste...

05.05.2020 19:51 - Son Güncelleme: 05.05.2020 19:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





