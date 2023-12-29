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Dünyanın en güzel kadınları belli oldu! Listede tam 5 Türk güzel de var! İşte 2023 yılının dünyanın en güzel kadınları listesi

Her sene Top Beauty World tarafından yapılan Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesi açıklandı. Her yılın ortasında adayları açıklanan ve yıl sonuna doğru da sonuçları paylaşılan listede bu yıl 5 Türk isim yer aldı. Dünyanın her yerinden oylama yapılan anketin sonuçlarını bulabileceğiniz listedeki 5 Türk kadın arasında zirveyi ele geçiren ise Kardeşlerim'in yıldız ismi oldu. İşte merak beklenen 2023 listesi.

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 11:30 Güncelleme 29 Aralık 2023, 11:30
Dünyanın en güzel kadınları belli oldu! Listede tam 5 Türk güzel de var! İşte 2023 yılının dünyanın en güzel kadınları listesi 1

Top Beauty World, Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesini açıkladı. ABD merkezli internet sitesi Top Beauty World'ün Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesinde 5 Türk isim yer aldı. İşte Türk güzellerin de yer aldığı Dünyanın En Güzel 100 Kadını.

Dünyanın en güzel kadınları belli oldu! Listede tam 5 Türk güzel de var! İşte 2023 yılının dünyanın en güzel kadınları listesi 2

#91 Chuu
#92 Leni Klum
#93 Jenna Coleman
#94 Shuhua
#95 Lupita Nyong'o
#96 Lily-Rose Depp
#97 Afra Saraçoğlu
#98 Freen Sarocha
#99 Harnaaz Sandhu
#100 Emilia Clarke

Dünyanın en güzel kadınları belli oldu! Listede tam 5 Türk güzel de var! İşte 2023 yılının dünyanın en güzel kadınları listesi 3

Yalı Çapkını dizisiyle dikkat çeken ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, listeye 97. sıradan girdi.

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