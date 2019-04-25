Dünyanın en güzel kadını seçildi! İlk tepkisi: Bu çok saçma...
Her yıl, dünyanın en güzel kadınını seçen People dergisi, 2019'un En Güzel Kadını unvanını Jennifer Garner'a verdi. 47 yaşındaki oyuncu, haberi katıldığı bir TV programında duyurdu. Garner, "Sizin de beklediğiniz gibi ben de Kaia Gerber'i bekliyordum ama ben seçildim. Bu çok saçma" yorumunda bulundu.
25.04.2019 13:33
- Son Güncelleme: 25.04.2019 13:33
DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI: JENNIFER GARNER
Her yılın, dünyanın en güzel kadınını seçen People dergisi, 2019'un En Güzel Kadını unvanını Jennifer Garner'a verdi.
"BU ÇOK SAÇMA"
47 yaşındaki oyuncu, haberi, katıldığı The Ellen DeGeneres Show adlı TV programında duyurdu. "Sizin de beklediğiniz gibi ben de Kaia Gerber'i bekliyordum ama ben seçildim. Bu çok saçma" yorumunda bulundu.
Yılın en güzel kadını seçildiğine inanamadığını söyleyen Garner, People dergisinin güzellik özel sayısının kapağında yer aldı.
Ünlü oyuncu, röportajında, "Aynaya bakmak yerine dünyaya neler verebileceğimi düşündükçe daha mutlu hissediyorum" dedi.
Violet (13), Seraphina (10) ve Samuel (7) adlı üç çocuğunun babası Ben Affleck'ten boşanan Garner, hayır işlerine önem vermesiyle ve özellikle de çocuklara yardım eden Save the Children hareketinde yer almasıyla tanınıyor.