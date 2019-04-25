Dünyanın en güzel kadını seçildi! İlk tepkisi: Bu çok saçma...

Her yıl, dünyanın en güzel kadınını seçen People dergisi, 2019'un En Güzel Kadını unvanını Jennifer Garner'a verdi. 47 yaşındaki oyuncu, haberi katıldığı bir TV programında duyurdu. Garner, "Sizin de beklediğiniz gibi ben de Kaia Gerber'i bekliyordum ama ben seçildim. Bu çok saçma" yorumunda bulundu.

25.04.2019 13:33 - Son Güncelleme: 25.04.2019 13:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





