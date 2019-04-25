Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'dan çok özel açıklamalar: Benim oğlum onu yapmaz!

"EŞYALARINI ÇALDILAR!"

10 senelik acımdan sonra, bir de yüreğimi yıktılar. Oğlumun eşyalarını çaldılar. Gözüm gibi baktığım eşyalarını çaldılar. Bu nasıl bir vicdan. Ama çok şükür eşyalarının bir kısmı geldi. Yüzüğü dışında...