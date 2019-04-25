Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'dan çok özel açıklamalar: Benim oğlum onu yapmaz!
Barış Akarsu 12 yıl önce Bodrum'da hayatını kaybetti. Torba kavşağında gerçekleşen kazada genç yaşta hayatını kaybeden Akarsu, tüm sevenlerini derin bir hüzne boğdu. Aradan tam 12 yıl geçmiş olmasına rağmen oğlunun eşyalarıyla hayatını devam ettirmeye çalışan acılı anne Hatice Akarsu, bir kanalda yayınlanan magazin programına çok özel açıklamalarda bulundu!
25.04.2019 12:52
- Son Güncelleme: 25.04.2019 13:10
28 yaşında Bodrum - Torba kavşağında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'dan çok özel açıklamalar geldi.
Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. Hatice Akarsu:
12 yıl içinde yine yaşamıma devam ediyorum. Oğlum da zaten bunu isterdi benden. Barış'ı sevenlerle ayaktayım.
Oğlumdan ayrılacağım hiç aklıma gelmezdi. Hepimizin gideceği yer orası. Allah'ıma şükürler olsun ki bu kadar kısa zamanda insanların yüreğine girdi, ve insanlar onu içlerine aldı.
"EŞYALARINI ÇALDILAR!"
10 senelik acımdan sonra, bir de yüreğimi yıktılar. Oğlumun eşyalarını çaldılar. Gözüm gibi baktığım eşyalarını çaldılar. Bu nasıl bir vicdan. Ama çok şükür eşyalarının bir kısmı geldi. Yüzüğü dışında...