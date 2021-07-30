Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin’in eşi de oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş...
Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in eşi de oyuncu çıktı! Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Rıza Soylu karakterini canlandıran ünlü oyuncu Zafer Ergin'in merak konusu oldu. 30 Ağustos 1942 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ergin'in eğitim ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı da merak edildi. İnternet kullanıcıları, özellikle "Zafer Ergin'in eşi kim" sorusunun yanıtını arattı. Ergin'in eşini ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in kendisi gibi oyuncu olan eşi...
30.07.2021 21:00
- Son Güncelleme: 30.07.2021 21:21
2006 yılından beri yayınlanmakta olan Arka Sokaklar dizisinde Emniyet Müdürü Rıza Soylu karakterine hayat veren Zafer Ergin'in hayatı merak konusu oldu.
İnternet kullanıcıları, özellikle "Zafer Ergin'in eşi kim" sorusunun yanıtını arattı. Ergin'in eşini ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Zafer Ergin başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...