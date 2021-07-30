Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin’in eşi de oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş...

İnternet kullanıcıları, özellikle "Zafer Ergin'in eşi kim" sorusunun yanıtını arattı. Ergin'in eşini ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Zafer Ergin başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...