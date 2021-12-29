Dünya güzeli seçilmişti! Azra Akın’ın siz bir de kız kardeşini görün! ‘Güzellik genetik’ dedirtti kendine hayran bıraktı
Dünya güzeli seçilmişti! Azra Akın'ın siz bir de kız kardeşini görün! 2002 Türkiye güzeli seçilen ve ardından da 2002 Miss World'de Dünya Güzeli unvanını kazanan Azra Akın, kız kardeşi Doruk Akın ile gündeme geldi. Ünlü oyuncunun kardeşini görenler 'Güzellik genetik', 'Ablasını gölgede bırakmış' yorumlarını yaparken abla-kardeşin benzerliği dikkat çekti. İşte Azra Akın'ın güzeller güzeli kardeşi Doruk...
29.12.2021 01:42
- Son Güncelleme: 29.12.2021 01:42
2002 Miss World'de Dünya Güzeli unvanını kazanan Azra Akın, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmişti.
Ünlü oyuncu şimdi ise kız kardeşi Doruk Akın ile çok konuşuldu. Tescilli güzelin kız kardeşi Doruk Akın'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Doruk Akın için 'Güzellik genetik', 'Ablasını gölgede bırakmış' yorumlarını yapıldı.