Seda Sayan 4 milyon dolara aldığı havuzlu lüks villasına sonunda kavuştu! İşte gayrimenkul zengini Seda Sayan'ın yeni evi...
Seda Sayan 4 milyon dolara aldığı havuzlu lüks villasına sonunda kavuştu! Gayrimenkul zengini Seda Sayan yeni eviyle gündeme geldi. Sahne aldığı mekanda yakın arkadaşı Safiye Soyman'la anısını anlatan Seda Sayan, Sarıyer'den aldığı yeni evinden bahsetti. İşte kısa sürede merak konusu olan Seda Sayan'ın hiçbir masraftan kaçınmadığı yeni villası...
29.12.2021 09:02
- Son Güncelleme: 29.12.2021 09:13
Seda Sayan 4 milyon dolara aldığı havuzlu lüks villasına sonunda kavuştu! Sahne aldığı mekanda yakın arkadaşı Safiye Soyman'la anısını anlatan Seda Sayan, Sarıyer'den aldığı yeni evinden bahseden gayrimenkul zengini Seda, hiçbir masraftan kaçınmadı.
İşte kısa sürede merak konusu olan Seda Sayan'ın yeni villası ve sizler için derlediğimiz ünlülerin evleri...