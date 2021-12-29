Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’i Ahmet Mekin’e bakın! Türkan Şoray’ın partnerini gören inanamadı! Yeşilçam yıldızının son hali...
Kadrosunda Kadir İnanır ile Türkan Şoray gibi usta isimlerin yer aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım filminde canlandırdığı Cemşit karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Mekin, yıllar sonra ortaya çıktı. 200'e yakın filmde gösterdiği performansla Yeşilçam'ın efsane isimleri arasına giren Mekin, "Cemşit kariyerimin en kolay karakterlerinden biriydi" açıklamasında bulunarak dikkat çekti. Usta oyuncunun son hali ise görenleri şaşırttı. İşte Ahmet Mekin'in son hali...
29.12.2021 01:04
- Son Güncelleme: 29.12.2021 01:05
Kavanozdaki Adam, Mahşere Kadar, Bir Yudum Su, Vurun Kahpeye, Bugünün Saraylısı gibi yapımlarda rol alan Yeşilçam oyuncusu Ahmet Mekin, yıllar sonra Selvi Boylum Al Yazmalım'da canlandırdığı Cemşit karakteri hakkında konuştu.
'KARİYERİMİN EN KOLAY KARAKTERLERİNDEN BİRİYDİ'
Mekin, "Cemşit beni yansıtıyordu. Bana uygundu. Fazla da çalışmadım. Ekstra bir oyunculuğum yoktu. Adam hikayede karısını ve 2 çocuğunu heyelanda kaybetmiş, durgun ve suskun bir insandı. Fazla abartısı olmayan bir adam. Bana uygun, karakterime yatkın geldi. Kariyerimin en kolay karakterlerinden biriydi. Kendimi oynadım" dedi.