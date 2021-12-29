Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’i Ahmet Mekin’e bakın! Türkan Şoray’ın partnerini gören inanamadı! Yeşilçam yıldızının son hali...

'KARİYERİMİN EN KOLAY KARAKTERLERİNDEN BİRİYDİ'

Mekin, "Cemşit beni yansıtıyordu. Bana uygundu. Fazla da çalışmadım. Ekstra bir oyunculuğum yoktu. Adam hikayede karısını ve 2 çocuğunu heyelanda kaybetmiş, durgun ve suskun bir insandı. Fazla abartısı olmayan bir adam. Bana uygun, karakterime yatkın geldi. Kariyerimin en kolay karakterlerinden biriydi. Kendimi oynadım" dedi.