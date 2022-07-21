Düğününü erteleyen Yıldız Çağrı Atiksoy’dan takipçisine sert yanıt! Berk Oktay ile evlilik arifesindeydi! 'Oturduğunuz yerden...'
Uzun bir süredir mutlu bir birliktelikleri olan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti düğünlerini erteledi. Ünlü çift yakın zamanda ailelerinden kayıplar verdiği için böyle bir karar alma ihtiyacı duyduklarını dile getirdi. Geçtiğimiz Şubat ayında nişanlanan çift Eylül ayında evlenmeyi planlıyordu. Yıldız Çağrı Atiksoy son olarak sosyal medya hesabından bir takipçisinin kendisine yönelttiği 'Evlenmek için neyi bekliyorsunuz?' sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.
21.07.2022 23:20 - Son Güncelleme: 21.07.2022 23:20
Berk Oktay ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy evlilik için ilk adımı attı ve geçtiğimiz Şubat ayında nişanlandı. Yıllardır birlikte olan çift tam düğün kararı almışlardı ki kötü haberler peş peşe geldi.