Düğününü erteleyen Yıldız Çağrı Atiksoy’dan takipçisine sert yanıt! Berk Oktay ile evlilik arifesindeydi! ’Oturduğunuz yerden...’

Berk Oktay ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy evlilik için ilk adımı attı ve geçtiğimiz Şubat ayında nişanlandı. Yıllardır birlikte olan çift tam düğün kararı almışlardı ki kötü haberler peş peşe geldi.