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Haberler Magazin Düğününü erteleyen Yıldız Çağrı Atiksoy’dan takipçisine sert yanıt! Berk Oktay ile evlilik arifesindeydi! 'Oturduğunuz yerden...'

Düğününü erteleyen Yıldız Çağrı Atiksoy’dan takipçisine sert yanıt! Berk Oktay ile evlilik arifesindeydi! 'Oturduğunuz yerden...'

Uzun bir süredir mutlu bir birliktelikleri olan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti düğünlerini erteledi. Ünlü çift yakın zamanda ailelerinden kayıplar verdiği için böyle bir karar alma ihtiyacı duyduklarını dile getirdi. Geçtiğimiz Şubat ayında nişanlanan çift Eylül ayında evlenmeyi planlıyordu. Yıldız Çağrı Atiksoy son olarak sosyal medya hesabından bir takipçisinin kendisine yönelttiği 'Evlenmek için neyi bekliyorsunuz?' sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

21.07.2022 23:20 - Son Güncelleme: 21.07.2022 23:20
Düğününü erteleyen Yıldız Çağrı Atiksoy’dan takipçisine sert yanıt! Berk Oktay ile evlilik arifesindeydi! ’Oturduğunuz yerden...’

Berk Oktay ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy evlilik için ilk adımı attı ve geçtiğimiz Şubat ayında nişanlandı. Yıllardır birlikte olan çift tam düğün kararı almışlardı ki kötü haberler peş peşe geldi.

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Düğününü erteleyen Yıldız Çağrı Atiksoy’dan takipçisine sert yanıt! Berk Oktay ile evlilik arifesindeydi! ’Oturduğunuz yerden...’

Özel hayaylarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift yakınlarından kayıplar verince düğünlerini erteleme kararı aldı.

Düğününü erteleyen Yıldız Çağrı Atiksoy’dan takipçisine sert yanıt! Berk Oktay ile evlilik arifesindeydi! ’Oturduğunuz yerden...’

Atiksoy, sosyal medya hesabından düzenlediği soru-cevap etkinliğinde düğünü neden ertelediklerini anlattı.

Düğününü erteleyen Yıldız Çağrı Atiksoy’dan takipçisine sert yanıt! Berk Oktay ile evlilik arifesindeydi! ’Oturduğunuz yerden...’

Takipçisinden gelen "Neyi bekliyorsunuz evlenmek için? Niye geciktiriyorsunuz? Bayılıyorsunuz beklemeye" sorusunu görünce sinirlenen oyuncu, şu şekilde cevap verdi:

Düğününü erteleyen Yıldız Çağrı Atiksoy’dan takipçisine sert yanıt! Berk Oktay ile evlilik arifesindeydi! ’Oturduğunuz yerden...’

"Üslubunuz hoşuma gitmese de soruna cevap vermek istedim. Açıkçası bir şeyi geciktirdiğimizi düşünmüyoruz.

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