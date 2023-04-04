"Dolandırıldım paramı Acun'dan isterim" Parayı veren düdüğü çalamadı anında engeli bastı! Şeyma Subaşı'nın bekarlığa vedası sınıfta kaldı
Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te nikah masasına oturacak. Düğüne günler kala Şeyma Subaşı'nın önce Instagram'da abonelik sistemi açması ardından aboneliğine zam yapması çok konuşulmuştu. Önceki gün bekarlığa veda partisi yapan Subaşı'nın partisi, aboneler tarafından beğenilmezken bakın Şeyma kime engeli bastı. İşte detaylar...
04.04.2023 08:04 - Son Güncelleme: 04.04.2023 08:05
Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te evlenecek olan Şeyma Subaşı, hafta sonu yapacağı bekarlığa veda partisine sadece abonelerin şahitlik edeceğini duyurmuştu.
Bülent Cankurt konu hakkında köşesinde şu ifadelere yer verdi:
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