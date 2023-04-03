RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Yargı’nın Ömer’i Doğaç Yıldız’ın babası bakın kim çıktı! Duyan şoke oldu! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldız oyuncusunun oğluymuş...

Yargı’nın Ömer’i Doğaç Yıldız’ın babası bakın kim çıktı! Duyan şoke oldu! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldız oyuncusunun oğluymuş...

Yargı'nın Ömer'i Doğaç Yıldız'ın babası bakın kim çıktı! Duyan şoke oldu! Yargı dizisinde Ömer karakterini canlandıran Doğaç Yıldız'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. 31 yaşındaki oyuncunun babasının kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yıldız'ın babası, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu çıktı. Bakın Doğaç Yıldız'ın babası bakın kimmiş...

takvim.com.tr
03.04.2023 01:41 - Son Güncelleme: 03.04.2023 01:44
Yargı’nın Ömer’i Doğaç Yıldız’ın babası bakın kim çıktı! Duyan şoke oldu! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldız oyuncusunun oğluymuş...

Yargı dizisinde Ömer karakterini canlandıran Doğaç Yıldız, verdiği bir röportajla gündem oldu. Oyuncu, oynadığı karaktere işaret edilerek sorulan "Gerçek hayatta babanızla baba-oğul olarak nasılsınız?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yargı’nın Ömer’i Doğaç Yıldız’ın babası bakın kim çıktı! Duyan şoke oldu! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldız oyuncusunun oğluymuş...

Posta'ya konuşan Yıldız, söz konusu soruyu şöyle cevapladı: "Babam da annem de oyuncu. Yaşadığım zorlukları veya gelişmeleri konuşmakta zorluk çekmiyorum çünkü aynı dilden konuşabiliyoruz.

Yargı’nın Ömer’i Doğaç Yıldız’ın babası bakın kim çıktı! Duyan şoke oldu! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldız oyuncusunun oğluymuş...

Bu da ilişkimiz açısından önemli. Yekta ve Ömer gibi sevgisiz ve aslında çıkara dayalı bir ilişkimiz yok. Babamın benden bir çıkarı yok; sadece sever. Çok yeterli"

Yargı’nın Ömer’i Doğaç Yıldız’ın babası bakın kim çıktı! Duyan şoke oldu! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldız oyuncusunun oğluymuş...

Bunun üzerine ünlü oyuncunun ailesi merak edildi. 31 yaşındaki oyuncunun babasının kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yıldız'ın babası, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu çıktı.

Yargı’nın Ömer’i Doğaç Yıldız’ın babası bakın kim çıktı! Duyan şoke oldu! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldız oyuncusunun oğluymuş...

İşte Doğaç Yıldız başta olmak üzere ünlü isimlerin babaları...

SON DAKİKA