Yargı’nın Ömer’i Doğaç Yıldız’ın babası bakın kim çıktı! Duyan şoke oldu! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldız oyuncusunun oğluymuş...
Yargı'nın Ömer'i Doğaç Yıldız'ın babası bakın kim çıktı! Duyan şoke oldu! Yargı dizisinde Ömer karakterini canlandıran Doğaç Yıldız'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. 31 yaşındaki oyuncunun babasının kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yıldız'ın babası, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu çıktı. Bakın Doğaç Yıldız'ın babası bakın kimmiş...
03.04.2023 01:41 - Son Güncelleme: 03.04.2023 01:44
Yargı dizisinde Ömer karakterini canlandıran Doğaç Yıldız, verdiği bir röportajla gündem oldu. Oyuncu, oynadığı karaktere işaret edilerek sorulan "Gerçek hayatta babanızla baba-oğul olarak nasılsınız?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.
Bunun üzerine ünlü oyuncunun ailesi merak edildi. 31 yaşındaki oyuncunun babasının kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yıldız'ın babası, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu çıktı.