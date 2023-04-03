Sinem Kobal'ın Selena'da rol arkadaşıydı sırra kadem basmıştı! O günleri hatırlamak istemiyor! Selena'nın Selin'i Cansu Demirci...
2006'ta atv'de yayınlanmaya başlayan ve yıllarca geçse de adından söz ettiren Selena dizisinde Selin karakterini canlandıran Cansu Demirci yıllar sonra gündem oldu. Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena Selin-Leyla ve Nazlı adlı üç kardeşin macerelarını anlatıyordu. Dizide rol alan Dilara Kurtulmuş, Gizem Güven, Hazal Şenel gibi oyuncular şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettirirken dizinin Selin'i Cansu Demirci adeta sırra kadem bastı. Gelin son haline birlikte bakalım. İşte başta Cansu Demirci olmak üzere çocuk oyuncuların değişimleri.
2006-2009 yılları arasında yayınlanan Selena, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı ve büyük beğeni topladı.
Son olarak bir sosyal medya kullanıcının tweeti sonrası Cansu Demirci'nin son hali merak konusu oldu. Cansu Demirci 25 Nisan 1992 tarihinde dünyaya geldi. 2004-2014 yılları arasında ise aktif bir şekilde oyunculuk yaptı. 2010 yılında İstanbul'da Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'ndaki eğitimini tamamlamış. 2015 yılında ise Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.
Bu süreçte kendisi bale eğitimi almış ve 2018 yılında Almanya'da Constructor Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamış. Demirci'nin Constructor Üniversitesi'nin mezuniyetinden ve öğrenci hayatına dair fotoğraflar ortaya çıktı.
İşte başta Cansu Demirci olmak üzere ünlülerin merak edilen değişimleri.