Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’dan boşanma iddialarına bomba yanıt! 😱 Aldatılma iddiası ortalığı yıktı geçti! 💔 Sosyetik güzelden cevap gecikmedi!

Daha önce 'Koçum Benim', 'Doktorlar', 'Aşk Oyunu' gibi dizilerde rol alan ve geçtiğimiz yıllarda 'Mucize Doktor' dizisinde konuk oyuncu olarak katılan Yasemin Özilhan, iş insanı eşi İzzet Özilhan ile dünyaevine girdikten sonra oyunculuğu bırakmıştı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Özilhan son olarak eşinin fotoğraflarını silmesiyle gündeme geldi. Ortaya çıkan ayrılık iddiaları sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Özilhan'dan ise cevap gecikmedi. İşte detaylar...