Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'dan boşanma iddialarına bomba yanıt! 😱 Aldatılma iddiası ortalığı yıktı geçti! 💔 Sosyetik güzelden cevap gecikmedi!
2006-2011 yılları arasında ekranlara gelen 'Doktorlar' dizisinde hayat verdiği 'Ela Altındağ' karakteriyle şöhreti yakalayan Yasemin Özilhan, 2001'de iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine girdi. Bu evliliğin ardından oyunculuğu geride bırakan Özilhan Instagram hesabından yaptğı paylaşımlarla gündeme geliyordu. Son olarak eşiyle fotoğraflarını kaldırması ve İzzet Özilhan'ın da Instagram hesabını kapatması üzerine ayrılık iddiaları gündeme geldi. Eski oyuncunun son paylaşımı ise adeta iddialara cevap niteliğindeydi. İşte o fotoğraf ve konu hakkında merak edilenler...
Daha önce 'Koçum Benim', 'Doktorlar', 'Aşk Oyunu' gibi dizilerde rol alan ve geçtiğimiz yıllarda 'Mucize Doktor' dizisinde konuk oyuncu olarak katılan Yasemin Özilhan, iş insanı eşi İzzet Özilhan ile dünyaevine girdikten sonra oyunculuğu bırakmıştı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Özilhan son olarak eşinin fotoğraflarını silmesiyle gündeme geldi. Ortaya çıkan ayrılık iddiaları sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Özilhan'dan ise cevap gecikmedi. İşte detaylar...
DÜZGÜN FİZİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve zaman zaman ailesiyle fotoğraflarını da paylaşan Yasemin Özilhan, şimdilerde yaz tatilinin tadını çıkarıyor.
FOTOĞRAFLARI SİLDİ
Bir süredir iki kızıyla Kaplankaya'daki evinde deniz, kum ve güneşin keyfini süren Yasemin-İzzet Özilhan çifti hakkındaki ayrılık iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
İzzet Özilhan'ın Instagram hesabını kapatması ve Yasemin Özilhan'ın eşi İzzet Özilhan ile fotoğraflarından bazılarını silmesi ayrılık iddialarını güçlendirmişti. İkilinin bu hamleleri "Boşanıyorlar mı?" sorusunu akıllara getirmişti.