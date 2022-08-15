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Haberler Magazin Son Dakika: Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar'ın düğün tarihi belli oldu! Kına gecesinden ilk görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika: Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar'ın düğün tarihi belli oldu! Kına gecesinden ilk görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika: Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar düğün tarihi belli oldu! Bende Kaldı, Foolish Casonava, Kısmetsizim, Hasta Ettin gibi şarkılarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu. Oğlunun babası Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini tek celsede noktalayan Petek Dinçöz, son dönemlerde özellikle Nida Büyükbayraktar ile yaşadığı aşkla çok konuşuldu. Geçen haftalarda nişan yüzüklerini takan çiftin cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İkilinin düğüm tarihi belli olurken Petek Dinçöz'ün kına gecesinden görüntüler ortaya çıktı. İşte Petek Dinçöz'ün kına gecesinden ilk görüntüler...

15.08.2022 23:14 - Son Güncelleme: 15.08.2022 23:14
Son Dakika: Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar’ın düğün tarihi belli oldu! Kına gecesinden ilk görüntüler ortaya çıktı

1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda 2. olan Petek Dinçöz, aynı zamanda Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedildi.

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Son Dakika: Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar’ın düğün tarihi belli oldu! Kına gecesinden ilk görüntüler ortaya çıktı

2 yıl eğitim görüp 1999 yılında Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda Basın Güzeli de seçilen Dinçöz, yakaladığı bu başarı ile dizi teklifleri gelmeye başladı.

Son Dakika: Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar’ın düğün tarihi belli oldu! Kına gecesinden ilk görüntüler ortaya çıktı

1998 yılında mankenliğe başlayan Dinçöz, aynı yıl yayın hayatına başlayan Sırılsıklam adlı dizinin ikinci sezonuna başrolü olarak dahil oldu.

Son Dakika: Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar’ın düğün tarihi belli oldu! Kına gecesinden ilk görüntüler ortaya çıktı

Dinçöz'ün oynadığı ikinci dizisi ise 2000 yapımı Zehirli Çiçek'ti. Bu dizide Tuğba Özay ve Çağla Şikel'le başrolü paylaşan Dinçöz, ardından Mehmet Ali Erbil'in bir programında yardımcı sunucu olarak görev aldı.

Son Dakika: Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar’ın düğün tarihi belli oldu! Kına gecesinden ilk görüntüler ortaya çıktı

2000 ise önemli ve ünlü gazinolarda dev assolist olan Dinçöz, ardından Bende Kaldı, Foolish Casonava, Kısmetsizim, Hasta Ettin, Okşa ve daha nice şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunarak listeleri alt üst etti.

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