‘5 yıl oldu’ diye duyurmuştu! Pınar Altuğ’un güzeller güzeli kızı annesini solladı! Yağmur Atacan’a benzetilen Su parmak ısırttı

Tamer Karadağlı ile yıllarca başrolünü üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ve büyük beğeni toplayan Altuğ, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu.