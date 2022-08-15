‘5 yıl oldu’ diye duyurmuştu! Pınar Altuğ’un güzeller güzeli kızı annesini solladı! Yağmur Atacan’a benzetilen Su parmak ısırttı
Tamer Karadağlı ile yıllarca başrolünü üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu. 2008 yılında Yağmur Atacan ile nikah masasına oturan Altuğ, son olarak evlilik teklifi yıldönümünü sosyal medyada kutlayarak gündeme geldi. Peş peşe paylaşımlarda bulunan çiftin kızları Su da merak konusu oldu. Su Atacan'ın son halini görenler ise hayran kaldı. Pınar Altuğ'un güzeller güzeli kızı için "Güzelliğiyle annesini sollamış", "Maşallah, çok güzel bir genç kız oldu" yorumları yapıldı. İşte Pınar Altuğ'un güzelliğiyle hayran bırakan kızı Su Atacan...
15.08.2022 22:33 - Son Güncelleme: 15.08.2022 22:33
Sunuculuk kariyeri 1995 yılında magazin programları sunmasıyla başlayan ünlü oyuncu, asıl çıkışını 2002 yılında yayınlanan "Çocuklar Duymasın" adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle yaptı.
Tamer Karadağlı ile yıllarca başrolünü üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ve büyük beğeni toplayan Altuğ, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu.
2008 yılında Yağmur Atacan ile nikah masasına oturan Altuğ, son olarak evlilik teklifi yıldönümünü sosyal medyada kutlayarak adından söz ettirdi.