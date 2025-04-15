Doktorlar "Ölecek" dedi, O 6 haftada kanseri yendi! İşte o mucize yöntem

İngiltere'de kanser tedavisi gören Claire Cunningham defalarca ölümün kıyısına geldi. 2008 yılında ilk kez meme kanseri teşhisi konulan Cunningham yıllar içinde birçok kez hastalığın tekrarlamasıyla kemoterapi radyoterapi ve ağır ameliyatlar geçirdi. 2016 yılında ise doktorlar artık yapılacak bir şey olmadığını söyleyerek onu evine gönderdi.

İlk kez 2008 yılında meme kanseri teşhisi konulan Cunningham, yıllar boyunca lumpektomi, kemoterapi ve radyoterapi gibi geleneksel tedaviler gördü. Ancak 2012'de hastalığı tekrarladı ve bu kez sırtından alınan kas dokusu ile rekonstrüktif cerrahi geçirerek çift mastektomi uygulandı.

2015 yılı sonunda yeniden iyi hissetmeye başlayan Cunningham, takip taramasını Ocak ayına erteledi. Bu karar, kendisine altı aylık ömrü kaldığının söylenmesiyle sonuçlandı. Kanser bu süreçte göğüs bölgesinden lenf sistemine, karaciğerine, akciğerlerine, omurgasına ve kafatasına kadar yayılmıştı.

"ARTIK YÜRÜYEMİYORDUM, AĞRILAR İÇİNDE KIVRANIYORDUM"

Eylül 2016'ya gelindiğinde Claire Cunningham'ın durumu ciddi şekilde kötüleşmişti. Günlük bakım desteği olmadan yaşayamayacak hale gelen genç kadın, halüsinasyonlara neden olan ağrı kesicilerle ayakta durmaya çalışıyordu. Kendi ifadesiyle "ölüm için dua ettiği" bir noktaya gelmişti.

Ancak bu karanlık tablo, Almanya'nın Stuttgart kentindeki Hallwang Özel Onkoloji Kliniği'nde başlayan immünoterapi tedavileriyle bambaşka bir yön aldı. Ailesi ve arkadaşlarının başlattığı GoFundMe kampanyasıyla 11 bin sterlin bağış toplanarak özel tedavi masrafları karşılandı.