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Bir Gece Masalı’nın Cenfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun 20 yaş pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

ATV'nin sevilen dizilerinden Bir Gece Masalı'nda Canfeza karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya hesabında doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. 20 yaşında giren genç oyuncu, kısa sürede sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine toplayarak binlerce beğeni aldı. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un doğum günü paylaşımı...

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 16:28 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 16:28
Bir Gece Masalı’nın Cenfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun 20 yaş pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Burak Deniz ile başrolünü üstlendiği Bir Gece Masalı dizisinde Canfeza karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Bir Gece Masalı’nın Cenfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun 20 yaş pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan genç oyuncu, Instagram hesabında doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Bir Gece Masalı’nın Cenfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun 20 yaş pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

20 yaşında giren ünlü oyuncu, kısa sürede sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine toplayarak binlerce beğeni aldı.

Bir Gece Masalı’nın Cenfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun 20 yaş pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Instagram'dan peş peşe doğum günü fotoğraflarını paylaşan Su Burcu Yazgı Coşkun, "Hadi gidelim" notunu düştü.

Bir Gece Masalı’nın Cenfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun 20 yaş pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Genç oyuncunun bordo kombini ise dikkatlerden kaçmadı. Paylaşımı bir saat içerisinde 100 binden fazla beğeni aldı.

Bir Gece Masalı’nın Cenfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun 20 yaş pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un doğum günü pozları...

Bir Gece Masalı’nın Cenfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun 20 yaş pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Bir Gece Masalı'nda Canfeza'nın kayınvalidesini canlandıran Özlem Türkad, "Bitanem... İyi ki doğdun, senin kadar şahane bir yaş olsun! Seni çok seviyorum" yorumunda bulundu.

Bir Gece Masalı’nın Cenfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun 20 yaş pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Dizide Sare karakteriyle izleyici karşısına çıkan Deniz Gürkan, "İyi ki doğdun bebitosu, güçlü kızım, harika bir ömür seni bekliyor" dedi.

Bir Gece Masalı’nın Cenfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun 20 yaş pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Su Burcu Yazgı Coşkun

Bir Gece Masalı’nın Cenfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun 20 yaş pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Su Burcu Yazgı Coşkun

Bir Gece Masalı’nın Cenfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun 20 yaş pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Su Burcu Yazgı Coşkun

Bir Gece Masalı’nın Cenfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun 20 yaş pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Su Burcu Yazgı Coşkun

Bir Gece Masalı’nın Cenfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun 20 yaş pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Su Burcu Yazgı Coşkun

Bir Gece Masalı’nın Cenfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun 20 yaş pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Su Burcu Yazgı Coşkun