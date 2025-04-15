Bir Gece Masalı’nın Cenfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun 20 yaş pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Burak Deniz ile başrolünü üstlendiği Bir Gece Masalı dizisinde Canfeza karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan genç oyuncu, Instagram hesabında doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
20 yaşında giren ünlü oyuncu, kısa sürede sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine toplayarak binlerce beğeni aldı.
Instagram'dan peş peşe doğum günü fotoğraflarını paylaşan Su Burcu Yazgı Coşkun, "Hadi gidelim" notunu düştü.
İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un doğum günü pozları...
Bir Gece Masalı'nda Canfeza'nın kayınvalidesini canlandıran Özlem Türkad, "Bitanem... İyi ki doğdun, senin kadar şahane bir yaş olsun! Seni çok seviyorum" yorumunda bulundu.
Dizide Sare karakteriyle izleyici karşısına çıkan Deniz Gürkan, "İyi ki doğdun bebitosu, güçlü kızım, harika bir ömür seni bekliyor" dedi.