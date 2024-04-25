Doğuma sayılı günler kaldı! Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’dan aşk pozu! O fotoğrafa beğeni yağdı...

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, Türk televizyon dünyasının parlayan yıldızları arasında yer alıyor. Her ikisi de başarılı oyunculuk kariyerlerine sahip olan bu çift, 2022 yılında hayatlarını birleştirme kararı aldı. Yıldız Çağrı Atiksoy, tarihi ve epik dizilerdeki güçlü kadın karakterleri canlandırmasıyla tanınırken, Berk Oktay ise dram ve aksiyon türlerindeki rolleri ile adından söz ettiriyor. İkili, özellikle Yıldız Çağrı Atiksoy'un "Kuruluş Osman" dizisindeki Malhun Hatun rolüyle ve Berk Oktay'ın çeşitli dizilerdeki başarılı performanslarıyla tanınıyor.