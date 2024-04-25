Şükrü Koruyucu'nun asıl mesleği duyanları şoke etti! Çocuklar Duymasın’da Çaycı Hüseyin'in kankasıydı! Oyunculuk değil...

"Çocuklar Duymasın" dizisi, Türk televizyon tarihinin en sevilen ve izlenen dizilerinden biri olarak kabul edilir. İlk kez 2002 yılında izleyici karşısına çıkan dizi, zaman içinde birkaç kez yeniden çekilerek farklı kuşaklara ulaşmayı başardı. Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Günenç ve Alpaslan Özmol gibi isimlerle bezeli oyuncu kadrosu, dizinin kalitesini ve popülaritesini artıran önemli faktörlerden biriydi. Bu oyuncular arasında, dizide Çaycı Hüseyin'in kankası olarak tanınan Şükrü Koruyucu da vardı. Şükrü karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Koruyucu, dizideki sempatik ve komik haliyle hafızalarda yer etti.
ATV ekranlarında uzun yıllar boyunca sevilerek takip edilen Çocuklar Duymasın dizisi günümüzde hala takip ediliyor.
Dizi de özellikle Çaycı Hüseyin ile komik sahnelerde yer alan ve izleyenlerin yüzlerini güldüren Şükrü Koruyucu'nun hayatı araştırılmaya devam ediliyor.
Çocuklar Duymasın'dan önce herhangi bir oyunculuk deneyimi olmayan Şükrü Koruyucu, diziye dahil olmasını şöyle anlatmıştı: "Çaycı Hüseyin'in yanına iri bir adam aranıyordu. Cüssemden ötürü dikkat çektim sanırım."