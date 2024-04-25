Kim olduğunu görünce çok şaşıracaksınız... İbrahim Tatlıses'in akrabası Galatasaray- Fenerbahçe maçının hakemi çıktı!

İbrahim Tatlıses uzun yıllardır gündemde kalmayı başarmış bir isimdir. Müzik kariyeri boyunca birçok hit parçaya imza atan Tatlıses, özel hayatıyla da sık sık magazin basınının ilgi odağı olmuştur. Ancak son zamanlarda magazin gündemine farklı bir konuyla geldi: torunu Mert Tatlıses'e açtığı dava ile gündeme bomba gibi düşen İbrahim Tatlıses'in hayatında yine sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte görünce çok şaşıracağınız İbrahim Tatlıses'in akrabası...