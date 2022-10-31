Dizinin finali felaketle sonuçlanıyor! Yalı Çapkını'nda Ferit'in gerçek hastalığı ortaya çıktı! Seyran adım adım ölüme yaklaşan Ferit'i ipten alacak!
Yalı Çapkını dizisi 6. bölümü ile yayınlandı. Son bölümde Suna'nın Korhan ailesine iyice adapte olması izleyiciyi ürküttü. Seyran'nın Ferit'le yakınlaşması heyecan yaratırken, Pelin'in hırslanması yeni bölümlere olan merakı iyice arttırdı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan dizinin gerçek hikaye olması diziye olan ilgiyi arttırırken, izleyiciler finali hakkında araştırmalara koyuldu. Peki finalde izleyiciyi neler bekliyor? Yalı Çapkını kaç bölüm yayınlanacak? Ferit'in hastalığı ne? İşte Yalı Çapkını dizisi hakkında bilinmeyen flaş detaylar...
31.10.2022 15:30 - Son Güncelleme: 31.10.2022 15:31
Yalı Çapkını dizisi 6. bölümü ile Cuma günü yayınlandı. OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı fenomen dizinin 7. bölüm fragmanı da geldi.
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi 7. bölüm fragmanıyla trendlere yerleşti.
Birçok sosyolojik olaya ışık tutan dizide Seyran'a hayat veren Afra Saraçoğlu ile Ferit'e hayat veren Mert Ramazan Demir'in uyumu göz dolduruyor.
Yusuf'un Halis Ağa ile konuşması fragmana damga vurdu. Seyran ve Ferit bu kez ne yapacak? Yalı Çapkını 7. bölümüyle 4 Kasım 2022 tarihinde Star'da izleyicisiyle buluşacak.