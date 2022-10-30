Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar sarmaş dolaş yakalandı! Flaşlar patlayınca donakaldı tekneye atlayıp kaçtı: "Eski arkadaşız"
Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar sarmaş dolaş yakalandı! Flaşlar patlayınca donakaldı tekneye atlayıp kaçtı. 1989 yılında Mehmet Ali Erbil ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten 1995 yılında Yasmin isimli bir kız çocuk dünyaya gelen Nergis Kumbasar, 1996 yılında boşanmış ve o günden sonra kendini aşk dedikodularından özenle uzak tuttmuştu. Ancak eçtiğimiz akşam Beykoz'da bir lokantada bir beyefendi ile 4 saat sohbet eden Nergis Kumbasar gizemli isimle selfie çekti ve bu sırada sarmaş dolaş görüntülendi.
"ESKİ ARKADAŞIZ"
Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar sarmaş dolaş yakalandı! Flaşlar patlayınca donakaldı tekneye atlayıp kaçtı.
Ünlü oyuncu Nergis Kumbasar önceki gece bir beyefendi ile görüntülendi. Flaşlar patlayınca ünlü oyunca çok telaşlandı ve dondu kaldı.
Nergis Kumbasar kızı Yasmin'in babası Mehmet Ali Erbil'den 1996'da boşanmıştı. O günden sonra adını aşk dedikodularından özenle uzak tuttu. Davetlere, düğünlere hep tek başına katıldı. 59 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz akşam Beykoz'da bir lokantadaydı.
SARMAŞ DOLAŞ SELFIE
Posta'nın haberine göre Bir beyefendi ile 4 saat sohbet etti. Selfie çektiler, o sırada sarmaş dolaş oldular. Nergis Kumbasar çıkışta flaşlar patlayınca şaştı kaldı, beyefendi telaşlandı. Aynı kareye girmemeye çalışan Nergis Kumbasar "Sevgili misiniz?" sorusuna "Biz eski arkadaşız" yanıtını verdi.
EVİNE TEKNEYLE DÖNDÜ
Sonra tekneye bindi. Uyarısı üzerine eski dostu son anda lokantaya döndü. Mekanın işletmecisi ve Nergis Kumbasar'ın arkadaşı görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.