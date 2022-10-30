Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar sarmaş dolaş yakalandı! Flaşlar patlayınca donakaldı tekneye atlayıp kaçtı: "Eski arkadaşız"

SARMAŞ DOLAŞ SELFIE

Posta'nın haberine göre Bir beyefendi ile 4 saat sohbet etti. Selfie çektiler, o sırada sarmaş dolaş oldular. Nergis Kumbasar çıkışta flaşlar patlayınca şaştı kaldı, beyefendi telaşlandı. Aynı kareye girmemeye çalışan Nergis Kumbasar "Sevgili misiniz?" sorusuna "Biz eski arkadaşız" yanıtını verdi.