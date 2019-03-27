Dizi çekimleri başlayınca sessizliğini bozdu! Beren Saat Kenan Doğulu ile boşanma iddialarına ilk kez yanıt verdi!

"REKLAM YAPTILAR!"

Geçtiğimiz gün, Doğulu'nun menajerinden gelen "Her evlilikte böyle şeyler olur" açıklamasının ardından çiftin boşanmaktan vazgeçtikleri konuşuldu. Bir diğer iddia da ikilinin reklam yaptığı yönündeydi. Beren Saat'ten gelen "Öyle bir şey yok." açıklamasından sonra, boşanmanın reklam olduğu yönündeki yorumlar çoğaldı.