Dizi çekimleri başlayınca sessizliğini bozdu! Beren Saat Kenan Doğulu ile boşanma iddialarına ilk kez yanıt verdi!
Beren Saat, Kenan Doğulu ile boşanacakları yönündeki iddialara ilk kez yanıt verdi. Bir süredir yaptığı Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken ve akıllara (boşanıyorlar) düşüncesini getiren Beren Saat, sessizliğini bozdu. 5 yıl önce Amerika'da evlenen Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun boşanma üzerinden reklam yapıldığı iddia ediliyordu. Beren Saat'ten ilk açıklama ile bu düşünceler iyice güçlendi. İşte Beren Saat'ten gelen boşanma açıklaması...
BEREN SAAT'TEN BOŞANMA İDDİALARINA İLK AÇIKLAMA!
Beren Saat ile Kenan Doğulu, 2014 yılında Amerika'da dünyaevine girmişti. Çiftin evliliğinde uzun süredir kriz yaşandığı iddia ediliyordu. İkili arasındaki son boşanma söylentisi ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Kenan Doğulu cephesinden Her evlilikte böyle şeyler olur." şeklinde açıklama gelirken, uzun süredir sessizliğini koruyan Beren Saat de açıklama yaptı.
Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun evliliklerinin yolunda gitmediği ve yarın boşanacakları iddia edilmişti. Daha önce görüntülendiğinde "Bana biraz zaman verin." demişti. Bir kanalın magazin programına göre, dün akşam bir mekandan çıkarken görüntülenen Beren Saat, evliliği hakkında ilk kez bu kadar net konuştu.
"REKLAM YAPTILAR!"
Geçtiğimiz gün, Doğulu'nun menajerinden gelen "Her evlilikte böyle şeyler olur" açıklamasının ardından çiftin boşanmaktan vazgeçtikleri konuşuldu. Bir diğer iddia da ikilinin reklam yaptığı yönündeydi. Beren Saat'ten gelen "Öyle bir şey yok." açıklamasından sonra, boşanmanın reklam olduğu yönündeki yorumlar çoğaldı.