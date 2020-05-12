Diriliş Eruğrul'un unutulmaz ismi son yolculuğuna uğurlandı! Alpay Göltekin'in cenazesinde dikkat çeken detay
Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit'in başrol oynadığı Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada acı haberi duyurmuştu. 1 yıldır beyin tümörü tedavisi gören müzisyen Alpay Göltekin, önceki gün yaşamını yitirdi.Alpay Göltekin'in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi. Cenazeye Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli de katıldı.
12.05.2020 18:06
- Son Güncelleme: 12.05.2020 18:26
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