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Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın kardeşini görenler şoke oldu! Meğer aynı Yeşilçam filminde oynamışlar

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın kardeşini görenler şoke oldu! Sosyal medyayı sık kullanan 62 yaşındaki Banu Alkan, Instagram hesabından kardeşi Altan Alkan'ın fotoğrafını paylaştı. Son günlerde son haliyle dikkat çeken Banu Alkan'ın paylaşımını gören dikkatli bir kullanıcı, Altan Alkan'ın Yeşilçam oyuncusu olduğunu ve Serpil Çakmaklı'nın da rol aldığı Yeşilçam filminde oynadığını hatırladı. Banu Alkan ise takipçisinin yazdıklarını doğruladı ve "Bu İkiliye Dikkat filmimde oynadı" yanıtını verdi. İşte Banu Alkan'ın aynı Yeşilçam filminde oynadığı kardeşi Altan Alkan...

12.05.2020 20:57 - Son Güncelleme: 12.05.2020 21:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





