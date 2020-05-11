Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı üzücü haberi duyurdu! Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit...
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisi ile milyonları ekran başına kilitleyen yapımcı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla üzücü haberi duyurdu. Senaryosundan prodüksiyonuna, oyuncularından müziklerine tüm dünyada ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul dizisiyle ilgili Mehmet Bozdağ'ın yaptığı açıklama, dizi severleri bir hayli üzdü. İşte Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman ve Engin Altan Düzyatan'ın başarılı performansı ile tekrarıyla bile izleyiciyi ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısından gelen açıklama...
İŞTE YAPIMCI MEHMET BOZDAĞ'IN AÇIKLAMASI
Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Aşkın Yolculuğu Yunus Emre ve Mehmetçik Kûtulamâre projelerimize müziğiyle ruh katan Alpay Göltekin'i ebediyete uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun.
ATV ekranlarının başarılı yapımı Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılan yeni oyuncular izleyicide heyecan yarattı. Osman Bey'in amcası "Sungur Tekin" rolüyle dizinin kadrosuna katılan "Sezgin Erdemir", 'Kuruluş Osman' hayranları tarafından sosyal medyada coşkuyla karşılandı. Dizinin hayranları Ertuğrul Bey'in diziye dönmesini istiyor. Bu nedenle Ertuğrul Bey Kuruluş Osman'a geri mi dönecek? sorusu dizinin izleyicileri tarafından yanıt bekliyor.