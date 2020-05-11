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Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı üzücü haberi duyurdu! Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit...

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisi ile milyonları ekran başına kilitleyen yapımcı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla üzücü haberi duyurdu. Senaryosundan prodüksiyonuna, oyuncularından müziklerine tüm dünyada ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul dizisiyle ilgili Mehmet Bozdağ'ın yaptığı açıklama, dizi severleri bir hayli üzdü. İşte Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman ve Engin Altan Düzyatan'ın başarılı performansı ile tekrarıyla bile izleyiciyi ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısından gelen açıklama...

11.05.2020 14:33 - Son Güncelleme: 11.05.2020 14:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





