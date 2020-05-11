RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı üzücü haberi duyurdu! Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit...

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı üzücü haberi duyurdu! Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit...

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisi ile milyonları ekran başına kilitleyen yapımcı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla üzücü haberi duyurdu. Senaryosundan prodüksiyonuna, oyuncularından müziklerine tüm dünyada ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul dizisiyle ilgili Mehmet Bozdağ'ın yaptığı açıklama, dizi severleri bir hayli üzdü. İşte Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman ve Engin Altan Düzyatan'ın başarılı performansı ile tekrarıyla bile izleyiciyi ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısından gelen açıklama...

11.05.2020 14:33 - Son Güncelleme: 11.05.2020 14:38
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı üzücü haberi duyurdu! Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit...

Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit'in başrol oynadığı Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada acı haberi duyurdu.

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Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı üzücü haberi duyurdu! Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit...

"DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUM"

Bozdağ, Twitter ve Instagram hesaplarından yaptığı açıklamada; Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinin müziklerini yapan Alpay Göltekin'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı üzücü haberi duyurdu! Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit...

Mehmet Bozdağ, paylaşımına düştüğü "Derin üzüntüsünü yaşıyorum" notuyla acını takipçileriyle paylaştı.

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı üzücü haberi duyurdu! Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit...

İŞTE YAPIMCI MEHMET BOZDAĞ'IN AÇIKLAMASI

Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Aşkın Yolculuğu Yunus Emre ve Mehmetçik Kûtulamâre projelerimize müziğiyle ruh katan Alpay Göltekin'i ebediyete uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun.

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı üzücü haberi duyurdu! Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit...

ATV ekranlarının başarılı yapımı Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılan yeni oyuncular izleyicide heyecan yarattı. Osman Bey'in amcası "Sungur Tekin" rolüyle dizinin kadrosuna katılan "Sezgin Erdemir", 'Kuruluş Osman' hayranları tarafından sosyal medyada coşkuyla karşılandı. Dizinin hayranları Ertuğrul Bey'in diziye dönmesini istiyor. Bu nedenle Ertuğrul Bey Kuruluş Osman'a geri mi dönecek? sorusu dizinin izleyicileri tarafından yanıt bekliyor.

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