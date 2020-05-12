RAMAZAN İMSAKİYE
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Kemal Sunal'ın Gurbetçi Şaban filminde yol sorduğu adam bakın kim çıktı! 35 yıl sonra şaşırmak garanti

Şaşırmaya hazır mısınız? Kemal Sunal klasikleri arasında yer alan, yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı 1985 yılında gösterime giren Gurbetçi Şaban, dönemin koşullarını, Almanya'ya işçi olarak gitme furyasını anlatan bir film. Oyuncu kadrosunda başrolde Kemal Sunal olmak üzere Reha Yurdakul, Ayten Erman, Müge Akyamaç, Yavuzer Çetinkaya gibi isimleri bulunduran Gurbetçi Şaban hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Meğer Gurbetçi Şaban filminde, spor dünyasından çok çok yakından tanıdığımız bir isim rol almış. Şaşırmak garanti. İşte başta o isim olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

12.05.2020 17:50 - Son Güncelleme: 12.05.2020 17:50
Kemal Sunal'ın Gurbetçi Şaban filminde yol sorduğu adam bakın kim çıktı! 35 yıl sonra şaşırmak garanti

Almanya'ya iş ve refah ortamı bulmak için giden Türklerin yaşam koşullarını ele alan Gurbetçi Şaban filmi ile ilgili şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.

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Kemal Sunal'ın Gurbetçi Şaban filminde yol sorduğu adam bakın kim çıktı! 35 yıl sonra şaşırmak garanti

Filmde rol alan bu adamın kim olduğunu biliyor musunuz? Sporla ilginiz olmasa bile muhakkak tanıyorsunuzdur. Şaşırmaya hazır olan. İşte başta bu sürpriz isim olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

Kemal Sunal'ın Gurbetçi Şaban filminde yol sorduğu adam bakın kim çıktı! 35 yıl sonra şaşırmak garanti

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı.

Yeşilçam'ın en iyi aile filmlerinden biri olan "Aile Şerefi"nin oyuncuları, 44 yıl sonra Adile Naşit, Münir Özkul ve Ayşen Gruda anısına bir araya geldi.

Kemal Sunal'ın Gurbetçi Şaban filminde yol sorduğu adam bakın kim çıktı! 35 yıl sonra şaşırmak garanti
Kemal Sunal'ın Gurbetçi Şaban filminde yol sorduğu adam bakın kim çıktı! 35 yıl sonra şaşırmak garanti

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