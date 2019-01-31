Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral ile Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın ilginç hikayesi...

Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de televizyon dünyasının beğenilen yüzleri arasında. Aynı şekilde Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan'da yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğu ile gönüllerde taht kuruyor. Peki, Hande Soral ile Engin Altan Düzyatan'ın ilginç hikayesini biliyor musunuz? Diriliş Ertuğrul dizisindeki İlbilge Hatun karakteriyle kariyer hayatında büyük bir tırmanışa geçen Hande Soral, 2017 yılında İsmail Demirci ile evlendi. Hande Soral ile İsmail Demirci'nin tanışma hikayesi ve Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar ile tanışma hikayesi bir hayli ilginç.

31.01.2019 14:48 - Son Güncelleme: 31.01.2019 14:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





