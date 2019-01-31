Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral ile Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın ilginç hikayesi...
Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de televizyon dünyasının beğenilen yüzleri arasında. Aynı şekilde Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan'da yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğu ile gönüllerde taht kuruyor. Peki, Hande Soral ile Engin Altan Düzyatan'ın ilginç hikayesini biliyor musunuz? Diriliş Ertuğrul dizisindeki İlbilge Hatun karakteriyle kariyer hayatında büyük bir tırmanışa geçen Hande Soral, 2017 yılında İsmail Demirci ile evlendi. Hande Soral ile İsmail Demirci'nin tanışma hikayesi ve Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar ile tanışma hikayesi bir hayli ilginç.
31.01.2019 14:48
- Son Güncelleme: 31.01.2019 14:51
Diriliş Ertuğrul'un yıldızları Hande Soral ve Engin Altan Düzyatan'ın eşleriyle tanışma hikayesine şok olacaksınız...
Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge Hatun karakterine hayat veren Hande Soral ve kendisi gibi oyuncu olan bensu Soral'ın eşleriyle tanışma hikayesi herkes tarafından merak ediliyordu. Biz de merak edilen ünlülerin tanışma hikayelerini sizler için derledik....
ARZUM ONAN VE MEHMET ASLANTUĞ
1993 yılında Detay Film'i kuruyor Mehmet Aslantuğ. 1994 yılında da 1993 Türkiye Güzeli Arzum Onan'a telefon açıyor ve iş teklifinde bulunuyor.
Mehmet Aslantuğ tanışmalarından iki gün sonra kendisinden 12 yaş küçük olan Arzum Onan'a evlenme teklif ediyor! Ardından da 1996 yılında evleniyorlar.
MUHTEREM NUR VE MÜSLÜM GÜRSES
Çift Malatya'da bir konserde tanışıyor. Konserde Gürses, Nur'dan sonra sahne alınca aralarında tartışma çıkıyor. Tartışma uzayınca sinirlenen Gürses, Muhterem Nur'a tokat atıyor.