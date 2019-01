Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu kimdir? İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri

Fettah Can ile Cansu Kurtçu, uzun yıllar süren birlikteliklerini 2014 yılında evlilikle taçlandırdılar. Birbirlerini çok seven ünlü çift, şarkılarını da birlikte ortaya çıkartıyorlar. Fettah Can, "Bir kızımız bir oğlumuz olacak. Çocuklar doğunca ben onlara bakacağım, eşim müzik yapacak" şeklinde bir açıklama yapmıştı.Bu açıklamadan sonra 2017 yılında Fettah Can - Cansu Kurtçu çiftinin bir kız bir oğlan ikiz bebekleri dünyaya geldi ve isimleri Vera ve Oğul oldu. Sevilen şarkıcı Fettah Can'ın müzisyen eşi Cansu Kurtçu kimdir? Fettah Can'dan Gökhan Türkmen'e, Emre Aydın'dan Ata Demirer'e ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

31.01.2019 12:20 - Son Güncelleme: 31.01.2019 12:28