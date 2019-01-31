Hülya Avşar'ın paylaştığı bu fotoğraf olay yarattı! Binlerce yorum geldi

Magazin dünyasının ünlü isimlerinden Hülya Avşar, Instagram hesabında öyle bir fotoğraf paylaştı ki yer yerinden oynadı... Ünlüler ev hallerini sosyal medyada paylaşmaktan çekilmiyor. Onlardan biri de Hülya Avşar. Ancak Hülya Avşar öyle bir fotoğraf paylaştı ki, takipçileri şaştı kaldı. İşte Hülya Avşar'ın ve ünlülerin ev halleri...

31.01.2019 16:13 - Son Güncelleme: 31.01.2019 17:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





