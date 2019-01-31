Hülya Avşar'ın paylaştığı bu fotoğraf olay yarattı! Binlerce yorum geldi
Magazin dünyasının ünlü isimlerinden Hülya Avşar, Instagram hesabında öyle bir fotoğraf paylaştı ki yer yerinden oynadı... Ünlüler ev hallerini sosyal medyada paylaşmaktan çekilmiyor. Onlardan biri de Hülya Avşar. Ancak Hülya Avşar öyle bir fotoğraf paylaştı ki, takipçileri şaştı kaldı. İşte Hülya Avşar'ın ve ünlülerin ev halleri...
31.01.2019 16:13 - Son Güncelleme: 31.01.2019 17:42
Magazin haberlerinden yüzlerine aşina olduğumuz isimler, sandığınız gibi eli suya değmeden yaşamıyor olabilir. Mustafa Sandal'dan boşandıktan kısa bir süre sonra iş insanı Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlayan ve olay yaratan Emina Jahovic, çekinmeden ev halini paylaşanlardan. İşte ünlülerin ev halleri.
ÖZGE ULUSOY
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